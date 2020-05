Corona-Kolumne: Was wir aus der Krise lernen

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was sie aus dieser Corona-Krise (wenn sie irgendwann mal überstanden ist) mitnehmen? Ich meine, so ganz persönlich. Für sich. Schließlich ist es eine extrem prägende Zeit.

Also mich beschäftigt das. Und ich komme zu dem (vorläufigen) Schluss, dass mich dieser außergewöhnliche „Lebensabschnitt“ zumindest ein Stück weit verändert haben wird und deutliche Spuren hinterlässt.

Die Tatsache, dass so ein scheußliches Virus die ganze Welt lahmlegt und unser aller Leben derart auf den Kopf stellt, lässt mich ein ganzes Stück demütiger werden. Ich finde, man hat sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie wertvoll all das ist, was längst selbstverständlich war. Ich meine den Alltag mit Kindergarten, Schule, Arbeit, Freizeit, Hobbys, Heim und Garten.

Gleichzeitig ist sehr eindringlich zu merken, wie gut man es doch noch immer hat, trotz all der Probleme und des Stresses, den der Lockdown verursachte. Erst recht beim Blick über den Tellerrand, wo das Virus nach wie vor für großes Leid sorgt, oder aber längst bestehende Not noch weiter verstärkt.

Das Wichtigste, das Wertvollste, Dreh- und Angelpunkt bei allem, was wir tun, ist und bleibt jedoch die Familie, nicht wahr?! Im ersten Teil meiner Kolumne habe ich Mitte März gemutmaßt, dass vor uns die vielleicht intensivste Zeit liege, die wir mit unseren Kindern jemals zusammen verbringen werden. Dass wir zwischen Hausarbeit und Homeoffice nicht nur Mama und Papa, sondern auch Freund und Freundin, Lehrer, Erzieher, Trainer, Motivator, Kumpel, Seelentröster und „alles, was unsere Kinder von uns brauchen“ seien. Der Arbeit, dem Stress und der Sorge zum Trotz. Ich glaube, ich habe damit ziemlich genau ins Schwarze getroffen.

Dafür musste man kein Hellseher sein. Aber man musste es sich, jeder für sich, erst klarmachen, es realisieren, und es auch zulassen.

Natürlich sehnen wir alle ein Ende der Beschränkungen und Verbote herbei. Kein Zweifel. Und wir sind heilfroh, dass Kindergärten und Schulen Schritt für Schritt wieder ihren Betrieb aufnehmen, dass wir wieder Aussicht auf etwas Normalität haben und darauf, dass unsere Kinder wieder mit Freunden spielen können. Nichtsdestotrotz hat uns Corona neben Ängsten und Sorgen eine gewisse „Zwangsentschleunigung“ gebracht. „Es“ hat nicht nur der Wirtschaft, sondern auch unserem Alltagsleben abrupt die „Bremse reingehauen“.

Ohne zu ignorieren, wie verheerend die Folgen in allen möglichen Bereichen sind, und ohne auch nur ein gutes Haar an diesem elenden Virus zu lassen, haben wir aus dieser Zeit der Isolation auch etwas gelernt, was wir auch in Zukunft bewahren möchten: Der Familie mehr Zeit zu geben.

Liebe Leser, dies ist der letzte Teil meiner Corona-Kolumne. Ich mache heute Schluss. Jedoch nicht ohne mich bei allen Lesern meiner insgesamt 58 Beiträge zu bedanken. Ich habe mich sehr über die durchweg positive Resonanz und die vielen Zuschriften und Anrufe gefreut. Ich werde diese Zeit nie vergessen.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

