Corona-Kolumne: Völlig ideenlos

Wenn ich meine Kolumne schreibe, habe ich normalerweise immer schon ein Thema im Kopf. Eine Idee, über was ich schreiben will. Irgendein Ereignis in unserer Familie, einen Vorfall oder ein besonderes Erlebnis, das bei mir, meiner Frau und den Kindern (plus Hund) bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dieses Mal gebe ich offen zu: ich bin total blank.

Gerade habe ich meine Frau gefragt, über was ich denn schreiben könnte. Aber der fällt leider auch nichts ein.

Manno. Normalerweise hat sie immer was auf Lager. Sie hat mir in den vergangenen Wochen schon so oft mit Tipps, Impulsen und Ideen geholfen. Ohne ihre Unterstützung wäre ich sowieso längst aufgeschmissen. Denn, daran kann es keinen Zweifel geben: sie ist auch mein schärfster Kolumnen-Kritiker.

Glauben Sie mir: ohne den Segen meiner Frau hätte ich keinen der bislang 54 Beiträge veröffentlicht. Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich auch schon wieder gespannt wie ein Flitzebogen, was sie dazu sagen wird. Wenn Sie das Ergebnis nun lesen können, wissen Sie, dass auch Nummer 55 die „Freigabe“ erhalten hat.

Keine Frage, es ist schon eine echte Herausforderung, jeden Tag eine neue, oft sehr persönliche Geschichte zu erzählen, und dabei Interna aus dem Allerheiligsten – der eigenen Familie – preiszugeben. Selbst mein Sohn hat schon das eine oder andere Mal – wenn er zum Beispiel gerade wieder ein krummes Ding gedreht hatte – gesagt: „Papa, das schreibst Du jetzt aber nicht in die Corona-Kolumne.“

Aber, und das ist auch so eine Erkenntnis, die dieser Krise zu „verdanken“ ist: Es passiert einfach viel in unserer kleinen „Herde“. Das geht Ihnen ganz gewiss nicht anders. Wenn man so lange so eng aufeinander hockt und sich gemeinsam die Zeit vertreibt, passiert natürlich auch so manches, über das es sich gut schreiben lässt.

Ich habe von vielen Eltern gehört, die ein eigenes Corona-Tagebuch führen. Finde ich prima. Meine Kolumne ist im Prinzip ja nichts anderes. Mal abgesehen von der Tatsache, dass sie ein kleines bisschen öffentlicher ist und jeden Tag ein paar tausend Augenpaare lesen, was „der Greulich von den FN“ da schon wieder von sich gegeben hat.

Holla. Dafür, dass mir heute überhaupt nichts einfällt, habe ich aber schon wieder ganz schön viel geschrieben. Ist ja ein Ding. Völlig ideenlos zur nächsten Kolumne. Naja, muss auch mal gehen. Beim nächsten Teil bin ich wieder voll da. Versprochen.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

Alle bisherigen Beiträge der Corona-Kolumne finden Sie unter www.fnweb.de/corona-kolumne im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020