Corona-Kolumne: „The Masked Winker“

Woche eins nach Einführung der Maskenpflicht ist vorbei und ganz sicher haben wir alle schon so manches Anekdötchen zu dem neuen „Kleidungsstück“ parat. Ich für meinen Teil blicke in der Tat auf sehr interessante erste Tage als Maskenmann zurück.

Dank einiger Trainingseinheiten war ich möglichen Anlaufschwierigkeiten zuvor gekommen. Zumindest dachte ich das.

Das Anlegen meiner maßgeschneiderten Maske (Modell „Wildes Äffchen“) beherrschte ich – mit ausgefeilter Schleife-hinter-dem-Kopf-Binde-Technik – bereits im Schlaf. Außerdem war das Problem des Brillenglas-Beschlags dank modernster Technik (Stück Draht über der Nase) bereits gelöst. Meine Frau kümmerte sich darum, nachdem ich zuvor immer wieder Gefahr lief, mit Personen, Gegenständen oder auch Wänden zu kollidieren.

Jedenfalls startete ich eher selbstbewusst in die „heiße Phase“. Bis zum Betreten des ersten Geschäfts. Prompt fühlte ich mich doch etwas unsicher, zumal zunächst keine anderen Maskenträger zu sehen waren. Fast hätte ich mich demaskiert, da begrüßte mich eine Dame mit einem freundlichen Lächeln (und ich nahm die Hände schnell wieder runter). Woher ich wissen will, dass die Frau lächelte? Weil man das quasi durch die Maske sieht. Außerdem lachen die Augen immer mit. Stimmt’s?

Von da an war die Scheu vor der „Maskerade“ wie weggeblasen. Zumal ja alle brav mitmachen und man sogar ein bisschen stolz ist, dass das alles so klappt – Stichwort Gruppendynamik – und die eigene Maske so hübsch ist.

Verblüffend ist, dass man trotz der Vermummung von vielen erkannt wird. Huhu, Servus, Grüß Dich, Hallo. Im Heimatort einkaufen ist durch die Masken offenbar nicht viel anonymer geworden. Und statt Hände zu schütteln wird jetzt halt wie wild gewunken. Wenn mich meine Frau mal wieder auf Einkaufstour schickt, ist das eine Winkerei. Wobei zumindest ich mir manchmal nicht sicher bin, wem ich da überhaupt zurückwinke. Offenbar ist das Talent hier unterschiedlich verteilt. Vielleicht die Idee für ein neues Fernsehformat. Wer ist „The Masked Winker“? Naja. Vielleicht auch nicht.

Unter dem Strich kriege ich das mit der Maske im Corona-Alltag gut hin. Meine Mannschaft (Familie) auch. Und so wie ich das sehe, die ganz große Mehrheit der Menschen um mich herum ebenso. Das ist gut.

Schlecht ist, dass es da eine kleine Sache gibt, die ich bisher einfach nicht auf die Kette kriege. Und da habe ich auch schon mal laut vor mich hin geflucht: Ich war diese Woche dreimal im Supermarkt, und dreimal ist mir beim Kramen nach Eis, Pommes und Co. wegen dieser Maske die Brille ins Tiefkühlfach gefallen. Bitte sagen Sie jetzt nichts.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

Alle bisherigen Beiträge der Corona-Kolumne finden Sie unter www.fnweb.de/corona-kolumne im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.05.2020