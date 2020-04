Corona-Kolumne: Systemrelevant - die Familie

Als systemrelevant (englisch systemically important) werden Unternehmen oder Berufe bezeichnet, die eine derart bedeutende volkswirtschaftliche oder infrastrukturelle Rolle in einem Staat spielen, dass ihre Dienstleistung besonders geschützt werden muss.“

Diesen Satz denke ich mir nicht aus, sondern finde ihn bei Wikipedia im Internet, als ich die Tage mal schnell eine Suchmaschine mit dem Begriff „systemrelevant“ füttere. Kurz zuvor fragt mich mein Sohn, was es mit diesem „komischen Wort“ eigentlich auf sich hat. Offenbar hat es ihn irritiert, dass meine Frau und ich uns immer damit aufziehen, wer jetzt gerade systemrelevanter ist und wann und wie lange ins „Homeoffice“ (heimisches Büro) entschwinden darf.

Jedenfalls kann ich ihm mit dieser Definition – so richtig, aber auch steif und gnadenlos realistisch sie ist – nicht kommen. „Systemrelevant“, antworte ich deshalb, „sind all diejenigen, die den Laden während Corona am Laufen halten. Alle, die dafür sorgen, dass es uns trotz Corona gut geht und wir all das haben und bekommen, was wir zum Leben brauchen.“ Ich hoffe, die Kuh damit vom Eis zu haben.

Mitnichten: „Also sind Mama und Du systemrelevant. Denn ohne Euch haben wir nichts zu essen und nichts zu trinken“, stellt er prompt fest und hat mich – ohne es zu ahnen – voll in der Zwickmühle. Deshalb entscheide ich mich spontan zu einem Strategiewechsel und sage: „Genau so sieht’s aus. Ohne Mamas und Papas läuft rein gar nichts. Da könnte man den Laden auch gleich dicht machen.“

Das ist nicht nur nicht gelogen. Das ist fakt. Da wir nun schon dabei sind, sage ich dem Jungen, der gerade seine von Mama genähte Schutzmaske aufhat (weil er dann wie ein Ninja aussieht), noch etwas: „Du und Deine kleine Schwester, Ihr seid übrigens auch systemrelevant, denn ohne Euch würden wir das alles gar nicht schaffen. Und Oma ist systemrelevant, weil sie uns alle paar Tage was Leckeres kocht, was ich dann nur noch abholen muss. Der Opa im Ruhrgebiet ist auch systemrelevant, weil er immer für uns da ist. Während Corona zwar nur per Videotelefon, aber egal. Und unser Dackel Joschi IV ist natürlich systemrelevant, denn ohne ihn wäre unsere Herde nicht komplett.“

„Ja, das stimmt“, sagt mein Sohn und zieht wieder ab – Ninja spielen.

Mir selbst sage ich dann noch, dass im „System Familie“ einfach alle relevant sind, die dazu gehören. Und dass die Relevanz der Familie im ganzen System gar nicht hoch genug bewertet werden kann. Aber das spuckt – komisch – bisher keine Suchmaschine aus.

Liebe Eltern, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

