Corona-Kolumne: Ritter und Prinzessin

Sie können nicht ohne einander. Sie können nicht miteinander.“ Den Spruch kennen Sie auch, nicht wahr? Hat früher meine Mutter immer gesagt. In Zeiten von Corona bekommt man als Eltern von (mindestens) zwei kleinen Kindern scheinbar täglich mehrere Belege für die Wahrhaftigkeit dieser Weisheit. Kostprobe gefällig? Gut.

Mama ist im Homeoffice, Papa hat „Innendienst“. Die Kinder sind oben – schon seit einer halben Stunde. Es ist sehr ruhig, denke ich. Verdächtig ruhig. Ich habe diesen Gedanken noch nicht ganz zu Ende gebracht, da höre ich Gepolter, dann wüste Beschimpfungen, noch mehr Gepolter und einen ins Mark gehenden Schrei, wie ihn nur kleine Mädchen von sich geben.

Im Zimmer meines Sohnes treffe ich auf einen wutschnaubenden Jungen im Ritterkostüm und eine verdächtig unschuldig drein schauende Prinzessin. „Was ist jetzt hier das Problem?“, frage ich. „Die ist mein Problem“, schnaubt der Ritter und zeigt mit seinem Schwert auf die Prinzessin. Wie sich rekonstruieren lässt, haben beide miteinander gespielt, bis die holde Maid mit ihrem ausladenden Kleid wie eine Walküre quer durch die von Sohn und Vater errichtete Festung der Playmobil-Ritter gewallt ist. Bauklotz-Mauern sind eingestürzt. Zahlreiche Ritter wurden unter den Trümmern verschüttet.

Konsequent und mit rüden Worten erklären sich nun beide Parteien den sofortigen Abbruch aller Beziehungen.

Als ich keine zehn Minuten später das Zimmer meiner Tochter betrete, staune ich Bauklötze: Da sitzt der Ritter und lässt sich, als wäre nie etwas gewesen, von der Prinzessin in ihrer Küche bewirten. Es gibt Wildschwein.

„Och Papa, was ist denn jetzt schon wieder?“, fragen beide und grinsen mich an. Herrlich.

Schöne Geschichte, oder? Sicher kennen Sie auch die eine oder andere. Ich finde, dass das die Erlebnisse sind, die unsere Kinder in der Krisenzeit besonders prägen. So stark und anhaltend haben sich unsere beiden Helden noch nie auf der Pelle gesessen. Da muss es zu Konflikten kommen. Begeistert sind wir aber davon, wie schnell, vernünftig und warmherzig sie in der Regel wieder ausgeräumt und schlicht vergessen werden.

Insofern bin ich geneigt, die alte Weisheit ein bisschen abzuändern: „Sie können miteinander. Sie können aber auf keinen Fall ohne einander.“

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

