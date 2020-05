Corona-Kolumne: Plitsch, platsch

Wir haben uns ja schon so einiges einfallen lassen, um die Kinder während der „Corona-Ferien“ zu bespaßen. Drinnen wie draußen. Die Tage, bevor der Regen kam, haben wir nun auch die Freibadsaison eröffnet. Da es offensichtlich noch einige Zeit dauern wird, bis die öffentlichen Bäder wieder ihre Pforten aufmachen, hatte meine Frau die Idee zu einer Alternative.

Wenn schon, denn schon, hat sie sich gedacht, und nicht nur ein bloßes Schwimmbecken in den Garten „gebaut“, sondern gleich ein Erlebnisbad daraus gemacht. Mit Wasserrutsche.

Sehr zur Freude der Kinder, die sofort Feuer und Flamme für plitsch-platsch waren und sich ordentlich nass gemacht haben.

Gut, das runde Becken hat einen Durchmesser von vielleicht 1,20 Meter und eine geschätzte Wassertiefe von, sagen wir mal fünf Zentimetern. Und die Rutsche ist so klein, dass sie die Bezeichnung eigentlich nicht verdient. Aber das ist völlig egal. Entscheidend ist, was man daraus macht.

Das Erfolgsrezept: Man fülle das Mini-Planschbecken mit etwas Wasser aus dem Gartenschlauch und positioniere die olle Babyrutsche, die für die Kinder ansonsten längst uninteressant geworden ist, so, dass sie quasi in das „Beckchen“ mündet. Schon ist Wasserspaß für mindestens zwei Stunden garantiert. Die Kinder sind da echt begeisterungsfähig. Ach ja: Um die Stimmung weiter anzuheizen, empfehlen wir die Bereitstellung von Wasserspritzpistolen.

Ertrinken kann bei dem Wasserstand niemand, und die Verletzungsgefahr ist minimal. Als Bademeister hat man da verhältnismäßig leichtes Spiel und kann auf der strategisch clever platzierten Sonnenliege auch mal einen Blick in seine Zeitschrift wagen, oder ein Eis am Stiel genießen, ohne dass es gleich zu Personen- oder Kollateralschäden in der Umgebung kommt.

Fazit: Das Miniatur-Schwimmbad hat einen höheren Unterhaltungswert als mancher Bäderbesuch. Es handelt sich im wahrsten Wortsinn um eine saubere Sache, denn der gröbste Dreck ist nach der ausgiebigen Wasserschlacht auch gleich runter von den Kindern.

Noch ein Trumpf: Wie wir es alle von präcoronalen Schwimmbadbesuchen in guter Erinnerung haben, macht Planschen richtig müde. Nach dem Abendessen hat man daher wenig Mühe, die lieben Kleinen dazu zu bewegen, sich ein Stockwerk höher zu begeben, um sich bettfertig zu machen. Ein Traum. Gute Nacht.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

Alle bisherigen Beiträge der Corona-Kolumne finden Sie unter www.fnweb.de/corona-kolumne im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020