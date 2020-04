Corona-Kolumne: Meine Corona-Krise II

Dem Einzelhandel brachte diese Woche durch die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren ein Stück Hoffnung zurück. Für viele, viele Eltern war sie eher ein echter Stimmungskiller.

Denn: jetzt ist klar, dass Schulen und Kindergärten für die allermeisten unserer Sprösslinge noch für längere Zeit ein Ort bleiben, an dem sie sich nicht aufhalten werden.

So richtig deutlich wurde uns das, als wir am Montag eine kurze Audienz bei der Klassenlehrerin unseres Sohnes hatten, um das Lehrmaterial für die nächste Zeit abzuholen. Meiner Frau wurde ein dicker Stoß Blattwerk mit Lernstoff bis Ende Mai überreicht.

Uff, da blieb uns erstmal kurz – nein, streichen Sie kurz – die Spucke weg. Dieser Haufen von Mathe- und Deutschaufgaben vergegenwärtigte uns doch sehr eindrücklich, wie lange der „coronale Ausnahmezustand“ noch andauern wird. Nochmals sechs Wochen, vielleicht mehr.

Gefühlt war die Rückkehr zur Normalität an diesem Montag nie weiter weg. Und das, wo wir doch schon seit sechs Wochen alle Kräfte mobilisiert haben und uns inzwischen ziemlich „matschig“ vorkommen.

Ich darf es sagen: Meine Frau hat zuhause erstmal eine Träne verdrückt. Nicht wegen der Schulaufgaben. Wegen der fehlenden Perspektive, wegen der Sorgen, wie wir es schaffen sollen, unter diesen Bedingungen Familie und Beruf nochmals über einen so langen Zeitraum unter einen Hut zu bekommen.

Da kann einem das Herz schon mal in die Hose rutschen. Oder der Arsch auf Grundeis gehen. Ganz wie Sie wollen.

Denn, das haben wir in dieser Krise schon früh erkannt, aber im Irrglauben an ein baldiges Ende dieses Wahnsinns tapfer ertragen: Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung passen nicht zusammen. Wer das denkt, war noch nie in der Situation, oder ist von Berufs wegen Spielzeugtester. Oder Illusionist.

Wer zuhause arbeitet, kann nicht Kinder bespaßen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Wer es dennoch macht – und wir haben es versucht – wird beidem nicht gerecht.

Mit Magenschmerzen stellen wir uns die Frage, wie wir in den nächsten sechs Wochen weiterhin unsere Kinder anständig und liebevoll von morgens bis abends betreuen, gleichzeitig aber unsere Arbeitszeit und -leistung erbringen sollen.

Ich denke dabei nicht nur an meine Familie, sondern auch an die vielen anderen, deren Situation noch viel dramatischer ist. Oftmals von existenzbedrohender Dramatik.

Ganz nebenbei sollen all diese Eltern, die so schon genug um die Ohren haben, auch noch über Monate Wissen und komplizierte Materie an ihre Kinder vermitteln. Es sei daran erinnert, dass Homeschooling bis Corona gegen das Gesetz verstoßen hat. Jetzt läuft das gerade nach dem Motto: „Macht mal, wird schon“.

Tut mir leid, wenn ich heute, im 30. Teil meiner Kolumne, nicht feiere, sondern auf die Depri-Drüse drücke. Aber sie ist wieder da: meine ganz persönliche Corona-Krise.

Liebe Eltern, bleibt gesund und fröhlich, aber auch stark und zuversichtlich.

Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020