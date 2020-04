Corona-Kolumne: Meine Corona-Krise

Ich will nicht mehr. Corona, hau ab und komm nie wieder. Ich habe die Schnauze voll von Dir. Meine Frau, meine Kinder, meine ganze Familie ebenfalls. Eigentlich alle. Genau genommen die ganze Welt.

Sorry, aber ich glaube, ich befinde mich gerade in meiner ganz persönlichen Corona-Krise.

Wochenlang habe ich das alles ganz gut weggesteckt. Aber irgendwann sitzt Du dann doch mal abends – wenn alle schlafen – auf dem Sofa, und die Mundwinkel verabschieden sich nach unten. Das ist dieser Moment, in der sogar ein unverbesserlicher Optimist mal kurz schwarz sieht. In der ein starker Mann in den Arm genommen und einfach mal geknuddelt werden will. Sicher keine Schande.

Bei der Arbeit, vor den Kollegen. Zuhause, vor den Kindern. Immer stark und zuversichtlich zu sein kostet eben doch ganz schön viel Kraft.

Alle haben Stress, alle sind in Sorge – aus verschiedensten Gründen, aber immer in Zusammenhang mit diesem elenden Virus. Das spüre ich wo ich gehe und stehe. Im Supermarkt, in der Apotheke, beim Bäcker, in der Redaktion, im Telefongespräch mit Freunden und Verwandten.

Alle sind extrem angespannt, machen aber so gut es geht das Beste aus der Krise, die immer wieder so unwirklich scheint. Weil es Vergleichbares eben noch nie gab und man all das höchstens aus Hollywood-Filmen kennt. Wann ist man sich denn schon mal so konsequent aus dem Weg gegangen? Und das, wo der Mensch doch ein Herdentier ist.

Jeder versucht Ruhe auszustrahlen und möglichst gelassen zu wirken. Aber das zehrt an einem, nicht wahr?! Erst will man das nicht wahr haben und tut, als sei alles unter Kontrolle. Aber, das lässt sich nicht wegdiskutieren, es geht brutal an die Substanz. Noch nie habe ich in so kurzer Zeit soviel Gewicht verloren. Da hätte ich noch viele Einheiten im Fitnessstudio absolvieren müssen.

Dann denke ich: was soll das Gejammere? Uns geht’s doch gut. Wir haben uns als Familie und sind nicht einsam. Wir haben einen großen Garten und sind nicht eingeengt. Und – das ist immer noch das wichtigste – wir sind alle gesund.

Wenn ich an die Menschen denke, die eines, zwei oder gar alle dieser Privilegien nicht genießen können, wird mir ganz flau in der Magengrube.

Und dann habe ich auch schon keine Zeit mehr für schlechte Stimmung. Meine Tochter weint, weil sie einen Albtraum hatte. Also, Mundwinkel wieder nach oben, und weiter geht’s.

Liebe Eltern, liebe Kinder, Ihr alle da draußen, bleibt gesund. Und bitte auch fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020