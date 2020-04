Corona-Kolumne: Mama macht Masken

Wenn meine Frau mal wieder einen kreativen Schub hat, setzt sie sich gerne an die Nähmaschine und zaubert beispielsweise Fastnachtskostüme. Da erinnere ich mich an putzige Monsterchen oder süße Drachen für die Kinder. Sogar ein Hotdog-Outfit (mit Senf) für unseren Dackel war schon dabei.

Seit einigen Tagen sitzt sie wieder in jeder freien Minute an der Maschine. Sie näht Masken. Nicht für Fastnacht, sondern gegen Corona. Sie produziert Schutzmasken für die ganze Familie. Fachgerecht und nach Anleitung, wie man sie jetzt überall im Internet findet.

Glauben Sie mir, noch vor fünf Wochen hätten wir uns das nicht träumen lassen. Aber die Welt ist nicht mehr die, die sie damals war. Dieses Virus hat einfach alles auf den Kopf gestellt.

Bislang haben wir auf das Tragen von Schutzmasken verzichtet. Die Kinder hatten sowieso seit Wochen keinen direkten Kontakt zu anderen Menschen. Meine Frau und ich nur, wenn es sein musste. Abgesehen davon wurden die zur Mangelware gewordenen Schutzmasken an anderer Stelle dringender benötigt.

Angesichts der Diskussion um eine mögliche Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote sowie der Empfehlung, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, haben wir nun aber beschlossen, uns vorzubereiten – unter dem Motto „Mama macht Masken“.

Also wurde die Nähmaschine aus dem Keller geholt und „scharf“ gemacht. Dann begann das große Wühlen in Mutters üppiger Stoffsammlung. Zum Glück wurden alle fündig, denn vor allem für die Kinder wird die Optik mit dafür entscheidend sein, dass die Masken auch widerstandslos und richtig getragen werden. Das dürfte sowieso schwierig werden. Theorie und Praxis liegen hier, glaube ich, nämlich sehr weit auseinander.

Jedenfalls hatten wir letztlich zwei Schnittmuster zur Auswahl: „Hannibal Lecter“ und den „Klinik-Klassiker“. Nach der Produktion von zwei Prototypen fiel die Entscheidung gegen Hannibal. Das Ding sah echt gruselig aus.

Und so erkennen Sie uns zukünftig unter all den Maskenträgern: Mit dem Modell „Wilder Affe“: der Papa, wer sonst. Bunte Äffchen zieren den Stoff. Süß. Mit dem Modell „Kleines Monster“: unser Sohnemann. Der Name ist natürlich nicht Programm. Mit dem Modell „Süßer Apfel“: unsere Tochter, das kleine Früchtchen. Und mit dem Modell „Sternchen“: meine Frau – der Star an der Nähmaschine.

Ach ja, da fehlt noch ein Familienmitglied: Dackel Joschi IV trägt (oder auch nicht) das Modell „Rüssel“. Der Arme. Aber, das war die Bedingung der Kinder: Wenn Schutzmaske, dann für alle.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020