Corona-Kolumne: Kulinarisch durch die Krise

Montag: Maccaroni à la Mama (mit viel Käse). Dienstag: Döner (mit extra scharf). Mittwoch: Mikrowellen-Mampf (schön fettig). Donnerstag: Döner-Pizza (ohne scharf). Freitag: Fischstäbchen (mit Mayo). Samstag: Spaghetti Carbonara (plus Ketchup). Sonntag: Schnitzel (mit Pommes rot-weiß). Darf ich vorstellen: unser Corona-Wochenmenü. Von mir höchstpersönlich zusammengestellt. Und weil das so lecker ist, wiederholt sich das Ganze jede Woche. Mahlzeit.

Hallo, das war ein Scherz und natürlich nicht ernst gemeint. Zumindest nicht ganz. Teile dieser „feinen“ Speisekarte gab es bei uns in den letzten Wochen schon ab und an (außer Mikrowellen-Mampf, da brauchte ich ein „M“). Aber natürlich nicht in dieser Frequenz. Ansonsten hätte ich trotz Corona-, Arbeits- und Freizeit-Stress ganz schön zu- und sicher nicht abgenommen.

Aber mal im Ernst: Das Thema Ernährung spielt in Corona-Zeiten sehr wohl eine wichtige Rolle. Wenn die Kinder und zumindest ein Elternteil immer den ganzen Tag zuhause sind, muss auch dreimal täglich (mindestens) für das leibliche Wohl gesorgt sein. Und zwar so, dass das Ganze auch noch halbwegs gesund abläuft – Sie wissen schon: mit Obst und Gemüse und so. Als es noch Schule und Kindergarten gab (lange her), waren bei uns zumindest mittags alle versorgt.

Wichtig: die heimische „Corona-Küche“ muss ordentlich bestückt sein, denn gerade in Krisenzeiten ist das, was man isst, auch so etwas wie Seelennahrung.

Da darf der Warennachschub natürlich nicht versiegen. Ein Part, den ich gerne übernehme: Einkäufe im Super- und Getränkemarkt, bei Bäcker und Metzger werden genau geplant. Damit der Vater nicht nur Unsinn (und Klopapier) einkauft, bekommt er einen ausgeklügelten Einkaufszettel in die Hand.

Dass mir meine Frau neuerdings auf den Zettel schreibt (mit Rotstift), was ich nicht, also auf keinen Fall einkaufen soll, finde ich nicht lustig. Sie aber schon. Ich gönne ihr diesen Spaß, denn erstens kaufe ich manchmal dann doch was von der „roten Liste“ (haha), zweitens ist sie dann in der Regel auch für die Zubereitung zuständig. Oder die Oma, die (danke Mama) zwei- bis dreimal die Woche einen Abholservice anbietet.

Die wahrscheinlich schönste Erkenntnis auf der kulinarischen Reise durch die Krise: Selten zuvor saß die komplette Familie so regelmäßig zusammen am Tisch. Viel zu selten wurde das gemeinsame Essen so zelebriert und genossen. Das wollen wir uns auch nach Corona zu Herzen nehmen, denn: Familie ist wie sie isst – im Idealfall gesund und zufrieden.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

