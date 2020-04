Corona-Kolumne: Kleine Corona-Profis

Die Tage war ich morgens etwas spät dran und musste hastig aufbrechen, um in die Redaktion zu fahren. Ich bin noch nicht in der Garage, da schreit mir meine Tochter durch die geöffnete Terrassentür hinterher: „Papa, Du hast Deine Maske vergessen. Komm sofort zurück. Das kann doch nicht wahr sein!“ Dabei fuchtelt sie wild mit meiner Äffchen-Maske herum und hat einen Blick, als hätte ich Schlimmeres angestellt.

Brav und ohne Widerworte mache ich auf dem Absatz kehrt und hole meine Maske bei meiner streng drein blickenden Tochter ab. „Papa“, gibt sie mir dann noch mit auf den Weg, „die Maske ist wichtig – wegen Corona“.

Bauf. Da hatte ich mal schön einen frühmorgendlichen Anschiss kassiert. Nicht etwa meine Frau – die stand grinsend in der Küche –, sondern meine vierjährige Tochter hatte mich amtlich ins Achtung gestellt. Und ich stand stramm.

So richtig bewusst wurde mir die ganze Szene dann erst im Auto. Da habe ich mich minutenlang nicht eingekriegt und laut vor mich hin gelacht.

Dieses Corona-Ding ist wirklich so irre. Wie es uns verändert, uns prägt. Die kleine Geschichte ist nur ein Beispiel von vielen.

Die Kinder sind inzwischen schon regelrechte Corona-Profis. Nicht nur, dass sie ziemlich gut wissen, womit sie es zu tun haben. Sie haben auch ihr Verhalten total der Situation angepasst.

Das gilt für das Daheimsein, wo sie mit der Zeit viel entspannter und umsichtiger geworden sind. Zum Beispiel gibt es keine Diskussionen mehr wegen des vielen Händewaschens, sie trinken strikt nur aus ihrem Glas und nehmen Ansagen von Mama und Papa ohne großes Drama an. Meistens zumindest.

Das gilt aber auch und besonders für die Zeit außerhalb unseres Grundstücks. Es ist für uns immer wieder verblüffend, wie diszipliniert und vorausschauend die Kinder agieren. Wenn uns beim Spazieren im Wald oder beim Radeln jemand begegnet, weisen sie sich gegenseitig darauf hin, Abstand zu halten. Neulich waren sie mit meiner Frau kurz was einkaufen, trugen wie selbstverständlich ihre Masken und achteten penibel darauf, die Abstands- und Fummelregeln einzuhalten.

Offenbar haben wir – teilweise bewusst, teilweise aber auch total unbewusst – unsere beiden Strolche ganz schön auf Corona geimpft. Jemand anderem können wir das schlecht in die Schuhe schieben, denn in den letzten Wochen haben sie außer uns ja niemand zu Gesicht bekommen. Naja, jedenfalls werde ich meine Maske so schnell nicht wieder zuhause vergessen.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

