Corona-Kolumne: Jeden Tag ein Abenteuer

Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, häusliche Isolation. In Zeiten der Corona-Krise lechzen unsere Kinder förmlich nach Abwechslung, nach Erlebnissen, nach Input.

Wir tun, was wir können, spielen, basteln und malen, turnen, tanzen und toben mit ihnen. Permanent suchen wir nach Möglichkeiten, ihnen den „coronalen Alltag“ so facettenreich zu gestalten, wie möglich.

Es gibt Tage, da klappt das prima. Aber – machen wir uns nichts vor – es gibt auch Tage, da passt einfach nichts zusammen und alle sind irgendwie unzufrieden. Vor allem wir Eltern, die wir ständig unter dem Druck stehen, für das passende Entertainment-Programm sorgen zu müssen. Diese Tage werden leider nicht weniger, je länger dieser ätzende Ausnahmezustand andauert.

Immerhin haben wir eine einfache „Geheimwaffe“, die es uns täglich ermöglicht, zumindest für ein bis zwei Stunden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Alle sind zusammen, die Kinder kommen zur Ruhe, sind konzentriert bei der Sache, bekommen „geistige Nahrung“ und – ganz wichtig – haben Freude daran. Das Zauberwort lautet: Vorlesen.

In den letzten Wochen haben wir schon einige Kinderbücher „vorgetragen“ und mit Zufriedenheit festgestellt, dass unsere beiden Strategen die Inhalte regelrecht aufgesogen haben.

Immer nach dem Essen ist Lesezeit. Morgens und mittags für beide zusammen. Abends, bevor es ins Bett geht, getrennt. Einer mit Papa und eine mit Mama. Oder umgekehrt.

Es ist dabei gar nicht schwer, Bücher zu finden, die für einen Siebenjährigen und eine fast Vierjährige gleichermaßen interessant sind.

Gerade lesen wir das Buch „Immer was los bei Emma & Oskar“ von der norwegischen Autorin Helene Nagelhus. Es handelt von Zwillingen, die auf einem Bauernhof leben und jeden Tag ein neues Abenteuer erleben.

Abends bekommt unser Sohn dann die volle Dröhnung mit seinen geliebten „Drei ??? Kids“. Erst liest er mir ein Kapitel aus einer Folge für Leseanfänger vor. Dann bin ich dran mit ein oder zwei Kapiteln aus einem anderen Teil. Als alter „Drei ???“-Fan komme ich da auch auf meine Kosten.

Für unsere Tochter gibt es aktuell „Eliot und Isabella im Finsterwald“ von Ingo Siegner, dem Erfinder des Drachen Kokosnuss.

Wenn in den eigenen vier Wänden schon nicht viel passiert, bekommen unsere Kinder so auch ihr tägliches Abenteuer. Deshalb lesen wir weiter vor, was das Zeug hält.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

