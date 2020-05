Corona-Kolumne: Familien-Popcorn-Kino

Das Thema Fernsehen hat, so vermute ich, die letzten Wochen in fast jeder Familie mit kleinen Kindern für Diskussionen gesorgt. Wie oft dürfen die Kleinen vor die Glotze? Wenn sie dürfen, für wie lange? Und was dürfen sie überhaupt sehen? Schwierig, nicht wahr?

Jedenfalls gibt es sicher Elternhäuser, in denen die Kinder viel zu viel vor der Kiste sitzen. Bestimmt gibt es auch Familien, wo das mit dem Fernsehen so strikt geregelt ist, dass die Kleinen so gut wie gar nicht in den „Genuss“ der flimmernden Berieselung kommen. Und dann gibt es diejenigen, die den Mittelweg gewählt haben, und ihren Kindern den Zugang zu Filmen und Serien in wohl dosierten Portionen ermöglichen.

Ich würde uns zu letzterer Gruppe zählen. Schon vor Corona haben wir das so gehalten. Jeden Tag eine halbe Stunde Film gucken, lautet unsere goldene Regel, wobei diese natürlich durch Ausnahmen bestätigt wird.

Das schmerzhafte Ende der Vorstellungen überlassen wir übrigens dem DVD-Player, wo wir den Timer auf 30 Minuten programmieren. Dann müssen nicht wir die Bösen sein, die unter lautstarkem Protest und Versuchen des Feilschens um weitere Minuten den Stop-Knopf drücken. Die Kiste geht einfach aus. Basta. Die Kinder haben sich jedenfalls daran gewöhnt.

In den Ferien, am Wochenende und in Zeiten von Corona halten wir das Ganze etwas liberaler. Da läuft auch mal morgens schon der Kinderkanal. Ansonsten – da wundern wir uns manchmal selbst – kommen unsere beiden Strategen ganz gut ohne Bildschirmzeit aus.

Eine Besonderheit haben wir aber dennoch eingeführt: Das Familien-Popcorn-Kino. Und da freuen sich wirklich alle drauf.

Wenn mal wirklich die Luft raus ist, sich alle halbwegs gut geführt haben und das Wetter auch nicht so mitspielt, heißt es im abgedunkelten Wohnzimmer „Film ab“.

Dafür haben wir uns ein paar schöne Kinderfilme besorgt, und der Papa kümmert sich (meistens erfolgreich) darum, dass das Popcorn in der Mikrowelle nicht in Flammen aufgeht.

Bei „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ (klasse ***** – persönliche Bewertung des Autors), „Wiki und die starken Männer“ (witzig ****), „Playmobil – der Film“ (unterhaltsam ****), „Die Eiskönigin II“ (gähn **) oder „Die drei ??? – Das Geheimnis der Geisterinsel“ (spannend ***) kam tatsächlich Kino-Atmosphäre auf. Das waren immer schöne, kuschelige und entspannte Stunden für alle Beteiligten. Deshalb: Prädikat empfehlenswert.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

