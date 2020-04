Corona-Kolumne: Durchhalten, liebe Kinder

Liebe Kinder, heute seid Ihr dran. Mein Sohn hat mich gefragt, warum ich in meiner Kolumne immer den Erwachsenen schreibe. Schließlich könne er ja auch schon ganz ordentlich lesen. Gut, habe ich gesagt, da hast Du recht. Also: Ich hoffe, Euch geht’s gut, Ihr seid gesund und die Decke fällt Euch noch nicht auf den Kopf.

Drei Wochen lang keine Schule und kein Kindergarten. Das ist ja wie Ferien. Aber eben doch ganz anders. Denn es waren auch drei Wochen ohne Freunde, ohne Oma und Opa, ohne Spielplatz, ohne Kino, ohne Schwimmbad, ohne Ausflüge in Freizeit- oder Tierparks und ohne die Freiheit, einfach zu machen, wonach einem der Sinn steht. Das kekst Euch bestimmt wahnsinnig an, weil es mit Ferien so gar nichts am Hut hat. Corona ist doof. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dieses Virus nervt tierisch. Aber es ist nun mal da, und es ist echt gefährlich. Deshalb ist es gut, sich an die Beschränkungen und Abstand zu halten, oft die Hände zu waschen und, wenn es geht, zu Hause zu bleiben. Das tun wir nicht nur für uns, damit wir gesund bleiben. Das tun wir vor allem für viele andere Menschen (Alte, Kranke und Schwache), die zur Risikogruppe gehören, und deren Leben durch eine Ansteckung in sehr große Gefahr geraten kann.

Durchhalten, liebe Kinder. Unterstützt Eure Eltern, die es jetzt ebenfalls nicht leicht haben. Sie wollen sich um Euch kümmern, müssen aber auch noch arbeiten und all das schaffen, was sonst zu tun ist. Obendrein machen sie sich bestimmt große Sorgen wegen dieses blöden Coronavirus und all den Problemen, die es mit sich bringt.

Streitet nicht so viel mit Euren Geschwistern, räumt auch mal freiwillig Euer Zimmer auf und sagt nicht immer gleich „Nein“, wenn Mama oder Papa Euch um etwas bitten. Das ist schon viel wert, und ich weiß, dass sich Eure Eltern über solche einfachen Dinge riesig freuen. Wisst Ihr warum? Weil es das enge Zusammensein einfacher und viel schöner macht. Ich bin mir sicher, dass Ihr das schon sehr gut hinkriegt. Weiter so! Für diejenigen, bei denen es noch nicht ganz so gut läuft: Fangt an! Bis Schule oder Kindergarten wieder öffnen, ist noch genug Zeit. Mindestens bis nach den Osterferien.

Liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Grüßt Eure Eltern. Glück auf!

