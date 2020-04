Corona-Kolumne: Ding, dang, dong

Spätestens seit die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, befinden wir uns alle im Krisenmodus. Das Leben ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und wir wissen nicht, wie es sein wird, wenn die Corona-Pandemie irgendwann überstanden, oder zumindest unter Kontrolle ist. Das gilt natürlich auch und besonders für unsere Kinder.

Oberstes Ziel in diesen Tagen und Wochen ist es deshalb, ihnen so viel Normalität zu bieten wie nur möglich. Das gilt auch für das Thema Schule und Hausaufgaben. Das Stichwort lautet – Achtung: Coronadeutsch – „Homeschooling“.

Meine Frau und ich strengen uns mächtig an, täglich – außer am Wochenende – für unseren Erstklässler „Unterricht“ zu machen.

Ding, dang, dong. Ich habe spaßeshalber sogar den offiziellen Schulgong heruntergeladen. Was aber nicht so gut ankam.

Dennoch: Inzwischen haben wir uns als Ersatzlehrer offenbar ganz passabel entwickelt. Anfangs schimpfte unser Sohn immer, wir würden nicht so gut erklären wie die Klassenlehrerin und wären viiiieeel strenger. Inzwischen motzt er nicht mehr so sehr. Sicher ein gewisser Gewöhnungseffekt.

Zum Glück hat Frau H. aus der 1a gut vorgesorgt und alle Eltern mit Material für die schulfreie Zeit ausgestattet. Mathe und Deutsch stehen so täglich auf dem Programm. Addieren und Subtrahieren, Zahlzerlegung und Symmetrieaufgaben. Wir sind mehr denn je beeindruckt, was die Kinder in der ersten Klasse schon lernen. In Deutsch werden unter anderem Bilder in Schrift übersetzt und jede Menge Silbenbögen geschwungen. Dazu liest er uns täglich vor und wir freuen uns dann immer, dass er das so prima macht.

Es läuft tatsächlich gut, auch wenn wir uns im Klaren darüber sind, dass das, was wir da machen, mit Schule nur wenig zu tun haben kann. In jeder Beziehung. Allein die Tatsache, dass der „Unterricht“ regelmäßig durch eine kleine Separatistin gestört wird (gerne im Eisköniginnen-Outfit), macht es nicht leichter. Aber es hilft zumindest, das Erlernte frisch zu halten, um dann irgendwann wieder einsteigen zu können. Unser Großer macht das gut und bisher ohne großes Murren. Es macht ihm sogar ein bisschen Spaß, auch wenn er das nicht zugibt.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

