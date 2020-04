Corona-Kolumne: Der Jogginganzug

Ich schäme mich ein bisschen. Dieser Tage war ich barfuß und im Jogginganzug arbeiten. Die Zähne habe ich mir in der Mittagspause geputzt und geduscht habe ich erst am Abend – nach der Arbeit. Übel, oder? Zum Glück hat es in der Redaktion keiner bemerkt, denn ich hatte Homeoffice-Tag, um – wie so oft in der Corona-Krise – zwischendurch „Rasselbande-in-Schach-halten-Dienst“ zu schieben. Und da dachte ich mir, geh’ das mal ganz locker und leger an. Ein Fehler.

Droht jetzt völlige Verwahrlosung? Nein. Das war eine absolute Ausnahme. Ein Ausrutscher. Eine einmalige Entgleisung. Ich schwöre.

In dieser Verfassung habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt – und bin im Nachhinein sogar froh, dass es so ist. Auch wenn mein alter Jogginganzug echt cool ist und tatsächlich Erinnerungen an längst vergangene sportliche Aktivität weckt.

Mensch, war ich mal jung und fit. Lange her. Aber: das Teil passt noch. Ich habe mich also gar nicht so schlecht gehalten, mache ich mir selbst Hoffnung. Egal, ich schweife ab.

Jedenfalls war meine „Arbeitskleidung“ natürlich kein Problem, ich meine im Sinne von Erregung öffentlichen Ärgernisses, oder so. Das Haus musste ich ja nicht verlassen und bei der morgendlichen Videokonferenz war nur mein Kopf zu sehen. Nicht mal zerzauste Haare waren da für die Kollegen auszumachen, denn auf meinem Kopf ist nichts (mehr), was zerzausen könnte.

Meine Frau hat übrigens ganz ähnliche Erfahrungen im Homeoffice gemacht. Nein, nicht mit den Haaren, mit den Klamotten. Neulich sagte sie mit leicht weinerlichem Ton, dass sie ihre ganzen schönen Kleider nicht mehr anziehen könne, weil sie wegen dieses blöden Coronavirus nur noch von zuhause aus arbeite und dann eben Jeans und Pullover anziehe – Schlafanzug oder Jogger brachte sie sowieso noch nicht übers Herz.

„Ja“, habe ich gesagt, „dann zieh doch die Kostümchen und Hosenanzüge hier zuhause an. Wenn Du Dich dann besser fühlst. Die Wahrscheinlichkeit, dass Du früher oder später von farbverschmierten oder verklebten Patschehänden unserer Kinder befummelt wirst, ist natürlich hoch, aber was soll’s.“ Wir haben ja eine Waschmaschine.

Liebe Eltern, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020