Corona-Kolumne: Der Geburtstag III

Ich habe mich wieder beruhigt. Die depressive Phase ist überwunden. Der Blick geht wieder nach vorne. Mit viel Optimismus, einer ordentlichen Portion Mut, einem Schuss Ehrgeiz und jeder Menge Zuversicht starte ich in Woche Nummer sieben seit der Schließung von Schulen und Kindergärten. Was bleibt einem auch anderes übrig.

Zudem gibt es gute Nachrichten: Meine Tochter hatte Geburtstag und ist jetzt vier Jahre alt. Ja, noch ein Corona-Geburtstag. Ich kann auch nichts dafür, dass meine Kinder ausgerechnet im April auf die Welt gekommen sind. Nein, stimmt nicht: Ich kann nichts dafür, dass die Corona-Pandemie ausgerechnet im April in „Hochform“ ist und unser aller Leben total auf den Kopf stellt. Verzeihung.

Jedenfalls hat das mit dem Geburtstag gut geklappt. Entgegen aller Befürchtungen meiner Tochter. Sie erinnern sich vielleicht: Unser charmanter Sohn hatte ihr vor einiger Zeit gesagt, dass ihr Geburtstag wegen Corona ausfallen müsse und sie ein weiteres Jahr lang drei bleibe. Das hatte gesessen. Zwar wurde dieser üble Scherz umgehend aufgeklärt, aber eine gewisse Skepsis blieb bei der jungen Dame offensichtlich doch präsent.

Tatsächlich verging seit besagter Situation kein Tag, an dem sie nicht danach fragte, ob das mit dem Geburtstag auch wirklich klar geht, trotz Corona. Sie wolle nämlich auf gar keinen Fall drei bleiben. „Bitte nicht!“

Alle Sorge war natürlich unbegründet und unser Nesthäkchen erlebte einen zwar außergewöhnlichen, aber sehr schönen Ehrentag, der jedoch unter diesen Umständen hoffentlich einmalig bleibt.

Es gab viel Besuch: Oma und Opa kamen wieder vorbei, und auch der Onkel ließ sich blicken, um dem kleinen, großen Mädchen persönlich zu gratulieren.

Keine Sorge, natürlich lief das alles wieder über ein Videotelefonat. Nix da Ausnahme vom Ausnahmezustand. Die Abstandsregeln wurden mehr als eingehalten und doch entstand durch die mediale Begegnung ein schönes Gefühl der Nähe – noch etwas mehr als an einem „normalen“ Corona-Tag. Die Uroma grüßte per Telefon, so wie viele andere Verwandte und Freunde auch.

Erneut waren meine Frau und ich begeistert davon, wie gut alle „Gäste“ mitspielten. Corona war nicht da und spielte keine Geige. Alle konzentrierten sich auf das stolze Geburtstagskind, und das war prima so.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 26.04.2020