Corona-Kolumne: Der Geburtstag II

Seinen siebten Geburtstag wird unser Sohn niemals vergessen, denn es war – wie soll ich es sagen – ein ganz außergewöhnlicher. Es mag schräg klingen, aber er wird in unsere Familiengeschichte wohl als der „Corona-Geburtstag“ eingehen.

Aber, um das gleich mal klar zu stellen: Es war ein echt schöner Tag. Wir vier – vor allem aber natürlich unser Sohn – haben diesen denkwürdigen Geburtstag unheimlich genossen.

Das Schönste: Corona war so herrlich weit weg. Wir haben uns alle so sehr darauf konzentriert, diesen Tag zu feiern, dass wir gar nicht dazu kamen, Nachrichten zu schauen, oder das Internet nach neuen Informationen zu durchforsten. Keine neuen Fallzahlen, keine Gedanken daran, ob und wie die Ausgangsbeschränkungen fortgesetzt werden, keine Hiobsbotschaften. Kein Leid, kein Tod.

Wir haben dieses Virus einfach einen Tag lang konsequent ignoriert und quasi ein „totales Kontaktverbot“ verhängt. Es hat uns allen gut getan.

Eine kleine Ausnahme gab es dann doch: Unter anderem hat unser Held ein Box-Set geschenkt bekommen. So einen Punching-Ball, der, wenn man ihm eine verpasst hat, auch wieder zurück „schlägt“. Nachdem unsere Tochter schon beim ersten Kontakt K.o. gegangen war (keine Sorge, es geht ihr gut), stieg das Geburtstagskind „in den Ring“. Zu unserer Überraschung bezeichnete er den türkis-schwarzen Ball spontan als Coronavirus und drosch dann ordentlich darauf ein. Das machte uns kurz bewusst, wie präsent das Thema in den Köpfen unserer Kinder ist. Umso stolzer waren wir aber darauf, dass „Es“ an diesem Geburtstag ansonsten keinen Platz in unserem Haus hatte.

Den ganzen Tag war viel los. Zwar hatten wir keinen einzigen Gast, dafür aber jede Menge Kontakt. Per Videoanruf gratulierten erst Oma, dann Opa, dann der Patenonkel. Telefonisch die Uroma, die Cousine samt Familie und einige mehr. Davor, dazwischen und danach wurde ausgepackt, gespielt, gegessen, genascht, getobt und genossen. Mit dem neuen Roller wurde bei bestem Wetter ein Ausflug unternommen. Zum Glück sturzfrei.

Gefreut haben wir uns, wie gut und besonnen alle „mitgespielt“ haben. Kein Wort der Sorge oder des Bedauerns, keine hängenden Köpfe oder schlechten Gedanken. Alle freuten sich mit dem kleinen Jungen und verschafften ihm den Ehrentag, den er sich so gewünscht und verdient hatte.

Am Abend schrieb meine Frau dann noch eine Nachricht an alle Beteiligten: „Trotz Corona war es ein wunderbarer Tag für unseren Großen. Danke, dass Ihr dazu beigetragen habt.“ Schön, oder?!

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

