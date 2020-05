Corona-Kolumne: „Das war der Hammer“

Wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt, geht auch mal was schief. Mit zunehmender Spieldauer steigt zudem das Unfallrisiko. Die Wahrscheinlichkeit berechnet sich dabei durch die einfache Formel (I): „Typ Kind mal Art der Beschäftigung geteilt durch Zeit“.

Sind zwei Kinder beteiligt – sagen wir großer Bruder (7) und kleine Schwester (4) – potenziert sich das Ganze. Das ergibt die Formel (II): „Typ Kind mal Art der Beschäftigung geteilt durch Zeit hoch Zwei“. Fein.

Das schreit förmlich nach Fallbeispielen. Sie werden es nicht glauben – zufällig hätte ich da das eine oder andere zu bieten. In letzter Zeit kam es da bei uns zu einer gewissen Häufung. Ob das mit dem Corona-Koller zu tun hat? Ich weiß es nicht. Aber es könnte schon sein, dass diese „vorausschauende Wachsamkeit“, die Mamas und Papas mit in die Wiege (der Kinder) gelegt bekommen, nach zehn Wochen Ausnahmezustand etwas nachgelassen hat.

Sie wissen schon, diese Fähigkeit von Eltern, drohendes Unheil zu erkennen, bevor die Kinder auch nur ahnen, dass sie sich in Gefahr begeben. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit eines potenziell schmerzhaften Vorfalls durch den Faktor 24/70 (24 Stunden/70 Tage) einfach derart gestiegen ist, dass es schlicht unmöglich ist, jedes Missgeschick zu vermeiden.

Nun denn, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die „Fallbeispiele“: Wenn unsere Tochter demnächst endlich mal wieder in den Kindergarten darf (Daumen drücken), wird sie noch sichtbar gezeichnet sein. Von einem dicken, langen Kratzer die Schläfe entlang. Ein Andenken von unserem leidgeprüften Apfelbäumchen, das gerne als Kletterobjekt missbraucht wird. Ja, das hätte auch ins Auge gehen können.

Wenn unser Sohn demnächst endlich mal wieder in die Schule darf (wieder Daumen drücken), wird er mit zahlreichen verkrusteten Schürfwunden und blauen Flecken an Beinen und Armen aufschlagen. Sie stammen aus einem Sammelsurium von kleinen und größeren Unfällen in Haus, Hof und Garten, wobei er die zehn Wochen unter dem Strich eigentlich recht schadlos überstanden hat.

Am aktuellen Höhepunkt der Fälle mit Personenschaden hat er allerdings aktiv mitgewirkt. Als „Archäologe“ war er mal wieder in vollem Einsatz an seiner Dino-Ausgrabungsstätte in unserem Garten. Mit einem Hammer klopfte er Steine ab. Dann wurde seine Schwester aktiv und kam auf die blendende Idee, in einem unbeobachteten Moment eine Löwenzahnblüte dort zu platzieren, wo ihr Bruder hämmerte, inklusive Zeigefinger.

Rums, da war es passiert. Die Schreie ließen das Schlimmste befürchten. Zum Glück trat das nicht ein. Wir mussten uns nach dem ersten Schreck und der Feststellung, dass am Kind noch alles dran ist, sogar das Lachen verkneifen. Als unser Mädchen mit schmerzverzerrtem Gesicht feststellte: „Das war der Hammer.“

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

