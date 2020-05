Corona-Kolumne: Das Leuchtfeuer

Was haben wir uns in den letzten Wochen mit Blick auf unsere Kinder nach ein bisschen Normalität gesehnt. Nach einem geregelten Tagesablauf, nach Schule und Kindergarten, nach Unterstützung dabei, Familie und Beruf anständig unter einen Hut zu kriegen.

Jetzt – endlich – gibt es positive Signale in Form von konkreten Terminen, wann wieder Schule und Kindergarten für alle ist. Was für ein Lichtblick.

Als der Kindergarten bei uns zu Hause anrief und uns eine Erzieherin mitteilte, dass der Betrieb – wenn auch eingeschränkt – wieder aufgenommen wird, war der Tag gerettet. Uns ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen. Vor allem aber haben wir uns unendlich für unsere Tochter gefreut. Zwar ist noch alles ganz anders, als vor der Corona-Krise. Aber es ist wieder.

Nach Lage der Dinge wird die Kindergartengruppe geteilt und wechselt sich immer wochenweise ab. Will heißen: die Kinder haben immer eine Woche Betreuung, und dann wieder eine Woche, in der sie – sofern sie nicht in der Notbetreuung sind – zu Hause bleiben.

Was für ein Luxus, und das meine ich jetzt gar nicht so ironisch, wie es sich vielleicht anhört. Denn verglichen mit den vergangenen Wochen ist das schon ein luxuriöser Zustand, der die Lage der Eltern all dieser Kinder deutlich entspannt. Und der den Kindern selbst endlich wieder regelmäßigen Kontakt – wenn auch nach strengen Vorgaben – zu ihren Freunden und Spielkameraden ermöglicht. Was für eine Wiedersehensfreude. Was für ein Fest für die Kinder.

Und das war es ja noch gar nicht mit den guten Nachrichten der letzten Zeit. Die Schule geht nämlich auch wieder los. Nach den Pfingstferien soll es soweit sein, dass auch die ersten bis dritten und fünften bis achten Klassen ihren „Betrieb“ aufnehmen.

Dabei wird die Klasse unseres Sohnes in zwei Gruppen geteilt und im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Auch das halte ich im ersten Schritt für eine gute Lösung. Vor allem, wenn man hört, dass in anderen Bundesländern die Schule zwar schon länger wieder läuft, die Schüler aber zum Teil nur einen Tag in der Woche „Unterricht“ haben, wenn man das überhaupt so nennen kann.

Nein, in Zeiten des Corona-Wahnsinns hat man gelernt, sich über kleine Dinge zu freuen. Gemessen daran sind die Informationen über den Wiederbeginn von Schule und Kita für uns als Eltern, aber vor allem für unsere Kinder, mehr als ein Lichtblick. Es ist ein wahres Leuchtfeuer, das bei allen Beteiligten neue Kraft und Motivation entfacht. Das macht mich froh.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich.

Glück auf!

