Corona-Kolumne: Ausflug zu Hause II

Mensch, haben wir viel erlebt am Wochenende. Wir entschlossen uns nämlich spontan, erneut einen Familienausflug zu unternehmen. Es wurde ein Trip mit Sport und Wellness, Kultur und Kulinarischem. Wir haben kurzfristig ein schönes „Hotel“ gefunden – alles inklusive.

Noch mit dem Schlaf in den Augen „reisen“ wir am frühen Morgen an und rücken sofort in den Wellnessbereich (Badezimmer) ein. Außer uns ist niemand da – das wäre auch noch schöner. In Bademäntel gehüllt begeben wir uns anschließend einen Stock tiefer und laben uns am Frühstücksbüffet (in der Küche).

Nach dem Anziehen nimmt das Programm Fahrt auf: Wir begeben uns in die Katakomben des „Hotels“ (Keller), um dort an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Meine Frau entscheidet sich für „Rundum rein“ (und begibt sich an die Waschmaschine), ich gehe zu „Selbst ist der Mann“ (und versuche dem Chaos in unserem Lagerraum Herr zu werden). Unsere Kinder wählen den Musikworkshop „Drum Star“ (und geben an meinem alten Schlagzeug Vollgas). Zum ersten Mal kommt richtig Freude auf.

Total relaxt kommen wir wieder ins Erdgeschoss, um nach dem Mittagessen in der üppigen „Hotelanlage“ durchzustarten, wo die lieben Kleinen nun zu Hochform auflaufen. Zunächst schießt mein Sohn seiner Schwester einen Ball ins Gesicht. „Das war keine Absicht.“ „Wohl, blöder Bruder“. Sehr großes Drama. Nachdem die Tränen getrocknet sind und die Sonne sich zeigt, gehen alle an den „Strand“ und buddeln im Sand(kasten). Alles prima, bis meine Tochter auf die wenig gute Idee kommt, ihrem Bruder eine Schippe Sand über den Kopf zu schütten. „Das war keine Absicht.“ „Doch, doofe Tussi“. Mittelgroßes Drama.

Wir machen auf Geschlechtertrennung. Vater und Sohn kicken solange, bis ich aufgrund schmerzender Knie zum Missfallen meines Sohnes vom Spielfeld humpele. Meine Frau und die Kleine pflanzen Blumen ein, bis die erste neue Pflanze wie durch ein Wunder ihren Kopf verliert. Seltsam.

Da es leicht zu regnen anfängt, gehen wir zurück in die „Lobby“ und holen uns Brettspiele. Bei „Schnappt Hubi“ hält sich unsere Tochter an ihr Versprechen, das Spiel nicht zu sabotieren. Damit hat sie sich anschließend eine Runde „Tiere füttern“ verdient.

Beim Abendessen geht es überraschend ruhig und geordnet zu. „Ist da etwa jemand müde?“, frage ich in die Runde. „Nein, quatsch“, sagen die beiden Helden. 30 Minuten später schlafen sie tief und fest. Meine Frau und ich holen den Rotwein raus. Schön war er, unser Ausflug zu Hause – ins „Hotel Mama“.

Liebe Eltern, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

Alle bisherigen Beiträge der Corona-Kolumne finden Sie unter www.fnweb.de/corona-kolumne im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 03.05.2020