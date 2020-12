Christmette auf dem Marktplatz fällt aus

Tauberbischofsheim.Sehr gerne hätten an Heiligabend die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim zusammen mit der aramäischen einen ökumenischen Gottesdienst gemeinsam auf dem Marktplatz gefeiert. Die Vorbereitungen dazu, auch mit den Verantwortlichen der Stadt, waren schon sehr weit gediehen.

Pfarrerin Heike Kuhn: „Aus Verantwortung für die Menschen gehen wir auf Abstand zu dieser sehr schönen Idee. Und hoffen, sie bald tatsächlich einmal umsetzen zu können.“ Der neuerliche Lockdown fordert die Kirchen nun heraus, die richtige Balance zu finden zwischen „Bleibt bitte zuhause“ - und – „Weihnachtsgottesdienste finden statt“.“

Dekan Gerhard Hauk erklärt dazu: „Uns ist es wichtig, auch in diesem Jahr möglichst viele Menschen an der Friedensbotschaft, die von der Geburt Jesus ausgeht, teilhaben zu lassen. Dazu gibt es unterschiedliche Angebote und Formate in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit.“ Zusammen mit seiner evangelischen Kollegin hofft er, den ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz zu einem späteren feiern zu können.“

