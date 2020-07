Christian Wamser ist neuer Vorsitzender

Der neugewählte Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung im Saal des Winfriedheims.

Tauberbischofsheim. Die Pfarrgemeinderatswahlen hatten unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Wegen Corona konnte nur online oder per Briefwahl abgestimmt werden. In der Seelsorgeeinheit waren 6476 Personen wahlberechtigt. Ursprünglich wurde die Größe des neuen Pfarrgemeinderates auf 20 Personen festgelegt. Aus den Pfarreien Distelhausen, St. Markus sowie Dittwar, St. Laurentius und Dienstadt St. Jakobus kamen jedoch keine Wahlvorschläge. Somit besteht der neue Pfarrgemeinderat aus 14 Personen.

Die bisherige Vorsitzende Birgit Frei bedauerte bei der Begrüßung, dass durch die Corona-Pandemie diese Sitzung nun erst stattfinden konnte und leitete mit der Frage „Was stärkt uns, was gibt uns Kraft“ zum Geistlichen Impuls über.

Nach einer Vorstellungsrunde, in der jedes Pfarrgemeinderatsmitglied etwas über seine Gründe für die Kandidatur und seine Ziele sagte, folgte die Wahl des Pfarrgemeinderatsvorstands. Diese wurden gekonnt von Simon Kurfeß, unterstützt von Angelika Haas, geleitet.

Der neue Vorstand

Vorsitzender wurde Christian Wamser (St. Martin), stellvertretender Vorsitzender Matthias Sack (St. Bonifatius), zu Beisitzern wurden Ulrike Steigerwald (Impfingen) und Christan Ollmert (Hochhausen) gewählt.

Dem Stiftungsrat gehören neben Pfarrer Gerhard Hauk als Leiter der Kirchengemeinde und Christian Wamser als Pfarrgemeinderatsvorsitzender acht weitere Mitglieder an. Für fünf Stimmbezirke wurde ein Vertreter gewählt: Markus Schönleber (St. Martin), Ute Werr (Impfingen), Birgit Frei (Dittigheim), Christian Ollmert (Hochhausen) und Klaus Graner (St. Bonifatius). Ihn wählte die Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates. In den Dekanatsrat wurden Christian Ollmert und Birgit Frei entsandt.

Lob an Birgit Frei

Der neue Vorsitzende Christian Wamser dankte für das Vertrauen und dem Wahlvorstand für die Durchführung der Wahlen. Ein besonderer Dank ging an Birgit Frei, die bereits über 25 Jahre dem Pfarrgemeinderat angehört und in den letzten fünf Jahren den Vorsitz inne hatte, davor schon als Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses fungierte. Er sei nun auch schon 15 Jahre dabei und derzeit befinde man sich ja in „kirchenpolitisch stürmischen Zeiten“, so Wamser weiter. Glaubensleben und Engagement verändern sich, in drei Ortschaften wurden keine Kandidaten gefunden. Aber trotzdem vertraue er auf das Wort „Ich bin bei Euch, alle Tage des Lebens“. Er glaube an die Zukunft und er freue sich, gemeinsam mit den anderen Pfarrgemeinderäten und der Pfarrgemeinde unterwegs zu sein.

Pfarrer Gerhard Hauk dankte sowohl Christian Wamser für seine Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und Birgit Frei für ihr Engagement in diesen vielen Jahren. Es tue bei einer konstituierenden Sitzung auch gut, innezuhalten und eine kurze Erinnerung an die letzten fünf Jahre zu halten.

Positive Entwicklungen habe es bei den Gemeindeteams gegeben mit neuen Formen der Zusammenarbeit und dankte ihnen für ihr Engagement, weiter lobte er die wichtige Arbeit in den Sachausschüssen. Sein Dank ging auch an die ausscheidenden Mitglieder, Beate Maier habe sich beispielsweise 25 Jahre lang stark für die Kirchengemeinde engagiert.

Er vergaß in seinen Dankesworten aber auch die vielen Mitchristen nicht, die sich oft „unsichtbar“ in vielfältiger Weise in den einzelnen Pfarreien engagieren. An die Pfarrgemeinderäte gerichtet und damit auch an die, die nicht gewählt wurden, sagte er, schon die Zurverfügungstellung sei ein Zeugnis für das Evangelium, deshalb lobte er dies, es sei nicht zu unterschätzen: „Ich stehe für etwas“.

„Mutig neue Wege gehen“

Das Jahresthema der Pfarrgemeinde „Mutig neue Wege gehen“ sei in den letzten Monaten stärker von Haupt- und Ehrenamtlichen gefordert gewesen als damals geplant: Durch die Corona-Zeit sei vieles anderes gewesen und man sei mehr neue Wege gegangen als gedacht. Neue Wege habe man auch mit der FSJ-Stelle begehen können und mit Lea Vollrath habe man derzeit eine engagierte Frau an dieser Stelle.. Für August wird eine Nachfolgerin gesucht, Interessenten können sich melden.

Erfreut sei man auch, dass man mit Stephan Major wieder einen Pastoralreferenten bekomme. bk

