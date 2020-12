Christbaum auf Marktplatz vor dem Rathaus geschmückt

Dittigheim.Eine ganz besondere Aktion für die Kinder ließen sich Marina Progl und Christina Lang vom Turnverein für die Dittigheimer Kinder einfallen. Weihnachten steht vor der Tür und da werden überall in den Orten und Haushalten liebevoll die Weihnachtsbäume geschmückt. Oft hängen an den Zweigen des Weihnachtsbaums schön gestaltete und selbst gebastelte „Schmuckstücke“. Seit Samstag ist das auch auf dem Marktplatz des Tauberbischofsheimer Stadtteils der Fall.

Die Freiwillige Feuerwehr Dittigheim hatte während der Corona-Pandemie schon mehrere Aktionen für die Dittigheimer Kinder durchgeführt. Und so dachten sich Marina Progl und Christina Lang: „Das können wir als größter Verein im Ort auch“. So entstand schließlich die Idee, den Weihnachtsbaum am Marktplatz gemeinsam mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck zu dekorieren. Bereits im November ging ein Aufruf an die Dittigheimer, sich an der Aktion „Wir schmücken unseren Weihnachtsbaum“ zu beteiligen. Es entstanden viele individuelle Kunstwerke. Sogar der Ortsheilige St. Vitus erstrahlt nun im Kerzenschein am Weihnachtsbaum .

Bis Samstagnachmittag hatten sich bereits rund 40 Kinder und einige Erwachsene an der Aktion beteiligt. Pünktlich zum zweiten Advent wurde der prächtige Tannenbaum mit dem tollen Schmuck den Ortsbewohnern präsentiert.

Alle beteiligten Kinder erhalten als Dankeschön für ihren Werke eine kleine Weihnachtsüberraschung vom TV. ubü

