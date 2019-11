Chor ist wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes

Tauberbischofsheim.Der Kirchenchor St. Bonifatius Tauberbischofsheim traf sich zu seiner Cäcilienfeier. Nach der Mitgestaltung des Abendgottesdienstes trafen sich aktive und fördernde Mitglieder mit Anhang zur Jahreshauptversammlung.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Christina Burger ließ Schriftführerin Annerose Größlein das zurückliegende Chorjahr Revue passieren. So traf sich der Chor zu 40 regulären, drei Sonderproben und einem Chortag in Gerchsheim. Er gestaltete acht Gottesdienste mit, führte mit Unterstützung des Würzburger Kammerorchesters Leggiero ein geistliches Konzert in der Bonifatiuskirche auf und gestaltete ein Mariensingen in der Wallfahrtskirche Liebfraubrunn.

Die Gemeinschaft wurde traditionsgemäß in monatlichen „Probenverlängerungen“ gepflegt sowie bei Cäcilienfeier und Sommerfest.

Auf Initiative ihres Chorleiters Leicht besuchten Chormitglieder gemeinsam ein Sinfoniekonzert in Würzburg, zu dem er auch vorab eine Einführung angeboten hatte.

Der Jahresausflug führte zu den „unentdeckten Perlen des Steigerwalds“. Man besuchte die fränkischen Städtchen Pommersfelden, Wiesentheid und Ebrach. Nach dem Bericht von Kassierer Schneiderbanger folgten die Ehrungen langjähriger Sängerinnen und Sänger: Für 40 Jahre Singen im Kirchenchor wurden Luitgard Hörner und Kurt Wiegand mit offizieller Urkunde des Cäcilienverbands geehrt. Bruno Fahrmeier singt seit 30 Jahren im Kirchenchor mit und Monika Keller und Sandra Götzelmann seit zehn Jahren.

Das unkomplizierte Miteinander mit Chorleiter und Vorstand lobte Dekan Hauk, besonders auch bei den räumlichen Einschränkungen während der Arbeiten im Gemeindehaus. Er dankte dem Chor für seine Einsätze innerhalb und außerhalb der Kirche und betonte, dass in heutiger Zeit das gelebte Zeugnis ausgesprochen wichtig sei, und der Chor mit seiner Verkündigung mitten im Gottesdienst stehe und nicht als Umrahmung am Rand. Im Zuge der „Pastoral 2030“ würden lokale Gruppierungen als heimatlicher Ort noch wichtiger werden.

Dann setzte die Vorsitzende Burger mit ihrer Laudatio auf den Chorleiter das Programm fort. Sie hatte sein Credo, dass Mimik und Körperhaltung die Stimme und damit die Botschaft des Sprechers beziehungsweise Sängers bestimmen, mit Beispielen und Zitaten, unter anderem schon von Cicero, belegt und überreichte symbolische Geschenke, die sie in Bezug zu den Aussagen des Dirigenten in den Proben setzte.

Im Anschluss gab Dirigent Leicht einen Ausblick auf das kommende Chorjahr. Höhepunkte werden die Aufführung der Matthäuspassion von Kühnhausen am 29. März 2020 sowie der mehrtägige Ausflug nach Thüringen im Juli sein. Die Passion mit Solisten wird in der Bonifatiuskirche aufgeführt und erhält durch Projektionen auf Großbildleinwand den Charakter von einer Art Passionsspiel.

In Folge des Mariensingens in Liebfraubrunn hat der Kirchenchor St. Bonifatius nächstes Jahr Einladungen nach ebendort und ins Würzburger Käpelle.

Dirigent Leicht möchte auch die Bewerbung um einen Fernsehgottesdienst in den Blick nehmen, ein Projekt, das die gesamte Gemeinde einbeziehe und etwas in Bewegung setzen könne.

Der Chorleiter betonte die Aufgabe der Kirchenchöre als Hüter wesentlicher Kulturgüter. So dürfe man bei der Traditionspflege nicht nur an die Erhaltung von sakralen Bauwerken vom Kölner Dom bis zur St. Martinskirche denken, sondern auch an die kirchenmusikalischen Werke von Bach bis Kühnhausen, und auch diese weiterhin mit Leben füllen.

Mit dem Fazit „Gott braucht nicht unser Lob“, das Ziel der Musik im Gottesdienst sei es, Menschen anzurühren, beendete er seine Ausführungen.

