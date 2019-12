Chöre und Publikum harmonierten

Viele kamen, um gemeinsam mit den Ensembles der Gesangsoase Weihnachtslieder im Tauberbischofsheimer Rathaussaal zu singen.

Tauberbischofsheim. Schöne Bescherung: An Weihnachten legt man sich Geschenke unter den Baum. Ein besonderes Präsent war das Gemeinschaftssingen am vierten Adventssonntag im Rathaussaal. Claudia Bähr und die Ensembles der Gesangsoase in Kooperation mit dem Weltladen stimmten ein auf das Christfest.

Ein Geheimtipp ist das Weihnachtssingen im Rathaussaal nicht mehr. Kein Stuhl war mehr frei, so viele Besucher waren gekommen. Gemeinsam zu singen, noch dazu schöne Weihnachtslieder, ist in einer Zeit zunehmender Hektik offensichtlich ein großes Bedürfnis. Den Ensembles der Gesangsoase bot die Veranstaltung zudem noch einmal die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Vereint eröffneten die Sängerinnen und Sänger als ein beeindruckender vielstimmiger Gesamtchor das Programm. Theodor Storms „Weihnachtslied“, vertont von Peter Witte, bereitete eine ganz besondere Atmosphäre. Die im Gedicht beschworene „märchenstille Herrlichkeit“ senkte sich sprichwörtlich wie ein „frommer Zauber“ für die folgenden zwei Stunden über das andachtsvoll zuhörende und mit großer Innigkeit mitsingende Publikum.

Zu hören waren die „Ladies“, ein Frauenensemble mit einer Vorliebe für Literatur aus dem deutschsprachigen Raum, und „Coloured Melodies“, die sich der modernen englischen Pop- und Jazzmusik verschrieben haben. Bei der Formation „So gospelicious“ ist der Name Programm. Einen Auftritt hatte auch die Gruppe „imtakt“, deren Repertoire vom Madrigal bis zur modernen Musik reicht. Einen besonderen Reiz entfaltete das „Vocal Sixpack“, ein reines Männerensemble. Nicht zuletzt präsentierte sich das Ensemble „klasseklassik“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand freilich das gemeinsame Singen von Advents- und Weihnachtsliedern. Die Auswahl der Lieder bildete dabei das gesamte aus der Bibel bekannte Geschehen ab. Von „Macht hoch die Tür“ über „Hört der Engel helle Lieder“ bis zu „Stern über Bethlehem“ und „Zu Bethlehem geboren“ war alles dabei.

Weil Weihnachten auch ein globales Ereignis ist, durften internationale Hits wie „Go, tell it to the mountains“, „Jingle bells“ oder „We wish you a merry Christmas“ nicht fehlen. An Weihnachten ist es Brauch, einander zu beschenken. Musikalische Präsente gab es beim Gemeinschaftssingen in Hülle und Fülle. Die Besucher hatten aber auch ein Herz für Kinder, denen es nicht so gut geht.

Mit Spenden unterstützten sie die Kinderhilfe Nepal, ein Projekt, das vom Weltladen Tauberbischofsheim begleitet wird. feu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019