Eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von mehr als 1,25 Millionen Euro ist in Zeiten knapper Kassen, ambitionierter Investitionspläne, unsicherer Zukunftsprognosen und nicht zuletzt der Corona-Pandemie ein heißes Eisen.

Kein Wunder also, dass es in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag Diskussionsbedarf gab. Allein die Tatsache, dass die knappe Entscheidung über die finanzielle Beteiligung an der Stadtwerk Tauberfranken GmbH in geheimer Abstimmung fiel, zeigt, wie stark die Meinungen innerhalb des Gremiums auseinander gehen. Und wie groß die Skepsis ist.

Dabei wird das Geld nicht direkt ausgegeben, sondern angelegt – mit allen Chancen und Risiken. So oder so steht es der Stadt jedoch nicht mehr unmittelbar zur Verfügung. Insofern ist die Feststellung, das viele Geld sei quasi „stillgelegt“, nicht von der Hand zu weisen. Daran ändern zunächst auch verlockende Rendite-Aussichten nichts.

Angesichts der Aufgaben, vor denen Tauberbischofsheim steht, ist die Befürchtung vieler Räte, das Geld könnte früher oder später an anderer Stelle fehlen, nachvollziehbar.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020