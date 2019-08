Buntes Programm von Klassik über Gospel bis hin zu Pop

Dittigheim.Ihr traditionelles Sommerkonzert veranstaltete die „Gesangsoase“ in diesem Jahr in der katholischen Kirche St. Vitus in Dittigheim.

Dabei präsentierten unter dem Motto „Let us entertain you“ Solisten und Vokalensembles der „Gesangsoase“ unter der Gesamtleitung von Claudia Bähr ein hoch unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm von Klassik über Gospel bis hin zu Pop.

Insgesamt wirkten bei der etwa zweistündigen Sommerkonzertsoiree in der gut gefüllten Dittigheimer St.-Vitus-Kirche sechs Vokalensembles sowie rund ein Dutzend Gesangssolisten mit.

Zum Auftakt gab Kantorin Ulrike Lauer, die gemeinsam mit der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Brigitte Frei, die vielen Besucher begrüßte, solistisch ein Präludium an der Orgel zum Besten, gefolgt von „imtakt“ mit Bachs „Jauchzet Gott“. Die Literatur dieses gemischten Ensembles in der klassischen vierstimmigen Choraufteilung mit Sopran, Alt, Tenor und Bass ist breit gefächert – vom Madrigal bis zu moderner und auch klassischer Musik. Im zweiten Konzertabschnitt ließ „imtakt“ noch „Adiemus“ von des walisischen Komponisten Karl Jenkins erklingen.

„Wo zwei oder drei“ und Brahms „Rosmarin“ boten „The Ladies“, ein reines Frauenensemble mit einer Vorliebe für Literatur aus dem deutschsprachigen Raum, sowie Folklore und Liedgut aus den verschiedensten Kulturen. „Vocal Sixpack“ – ein reines Männerensemble im Stil der Kultgruppe „Comedian Harmonists“ – war mit dem Traditional „Sally Gardens“ und Hans Unterwegers À-cappella-Lied „Männer mag man eben“ zu hören.

Der Wunsch nach moderner englischsprachiger Literatur aus dem Bereich Pop, Musical und Jazz führte zur Gründung des momentan dreistimmigen Ensembles „Coloured Melodies“, das bei dem Sommerkonzert das Traditional „Danny Boy“ und den Marilyn-Monroe-Klassiker „Diamonds are a girl’s best friend“ präsentierte. Mit einem Gospelmedley und „Jesus ist he solid rock I stand“ sorgte die seit März 2014 bestehende Gesangsgruppe „So gospelicious“ für mitreißenden Schwung.

Das Ensemble „Klasseklassik“ setzt sich aus singerfahrenen Menschen zusammen, die sich miteinander der Musik aus allen klassischen Bereichen quer durch die Jahrhunderte verschrieben haben und auf dem Konzert „You‘re a song to me“ des Musikpädagogen, Chorleiters, Dozenten und Komponisten Markus Detterbeck boten.

Gesangsolistisch brillierten im ersten Konzertteil Thomas Maier und Mathias Mattmüller mit der stimmungsvollen 1953er-Ballade „I Believe“, Johanna Schreck mit Beethovens „Lied des Marmottenbuben“, Sabine Steinmetz und Elke Thimm mit Brahms „Die Schwestern“, Andreas Stierle mit dem Frank-Sinatra-Evergreen „My way“ sowie Monika Comparato und Sandra Kroetz mit dem schottischen Traditional „Noble maiden fair“. Im zweiten Durchgang glänzten als Gesangssolisten Elke Thimm bei „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus der Strauss-Operette „Die Fledermaus“, Daniela Rüdel mit „Ich folge dir gleichfalls“ aus der Johannespassion von Bach, Monika Comparato und Paul Thimm mit dem gefühlvollen Song „Broken bicycles“ von John Waits, Karl Volk bei „You’ve got a friend in me“ aus Disneys „Toy Story“ und „Wien, Wien nur du allein“. Renate Süssenguth mit „Parla Walzer“ von Luigi Arditi sowie zum Abschluss des Programms Matthias Mattmüller mit dem russischen Traditionslied „Schwarzäugige Kosakin“.

Als vorletztes hatte Ulrike Lauer erneut solistisch bei „Dance with me“ des deutschen Kirchenmusikers, Komponisten und Hochschuldozenten Michael Schütz die Klangfülle der Orgel in der Dittigheimer St.-Vitus-Kirche zur Entfaltung gebracht.

Erneut zeigten die bei dem Sommerkonzert mitwirkenden Ensembles und Solisten der „Gesangsoase“ mit ausgewählten und vielfältigen Hörgenüssen ein beeindruckend hohes Qualitätsniveau.

Die langanhaltenden Ovationen des begeisterten Publikums am Ende der Soiree waren daher angemessene Würdigung, die sich alle Akteure durchwegs verdient hatten. Sowohl aufgrund der musikalischen Leistungen nebst Stimmfüllen, Dynamiken und Ausdrucksstärken, als auch wegen der kurzweiligen und abwechslungsreichen Repertoireauswahl, die nahezu für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hatte. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019