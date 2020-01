Buntes Musikprogramm geboten

Das traditionelle Dreikönigskonzert der Musikkapelle Distelhausen, die im letzten Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feierte, fand am Abend vor Dreikönig in der Turnhalle der Grundschule statt.

Distelhausen. Die begeisterten Zuhörer freuten sich auf das 52. Konzert in Folge. Musikalisch begrüßt wurde das Publikum mit dem Konzertmarsch „The Victoria Peak“ von Satoshi Yagisawa. Der Titel geht auf den bekanntesten Berg Hongkongs zurück, dessen chinesischer Name „Berg des großen Friedens“ bedeutet.

Anschließend begrüßte Vorsitzender Tobias Uihlein die anwesenden Gäste, darunter viele Musikkollegen benachbarter und befreundeter Kapellen.

Ausflug in Berglandschaften

Auf den Eröffnungsmarsch folgte eine Polka, aber nicht etwa im böhmisch-mährischen Stil, nein, eine französische Polka von Johann Strauß‘ Sohn mit dem Titel „Annen-Polka“.

Mitgenommen auf eine Wanderung in die Berglandschaften der Alpen wurde das Publikum mit „Alpine Inspirations“ vom Tiroler Komponisten Martin Scharnagl.

Gekonnt setzten die 30 Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Stephan Schmidt die verschiedenen Bergmotive des Stücks musikalisch in Szene.

Kirchliche Feiern musikalisch zu gestalten, gehört zu den wiederkehrenden Aufgaben einer Musikkapelle im Jahresverlauf. Für den Komponisten Fritz Neuböck war es wohl der 60. Geburtstag des Pfarrers seines Heimatorts Ebensee am Traunsee, zu diesem Anlass er das nächste Stück, den Choral „San Ludovico“ schrieb.

Ein Werk voller Farbe, Melodik und Harmonik, welches künftig das Repertoire der Musikkapelle im Bereich sakraler Musik bereichert.

Nun wurde es orientalisch in der Distelhäuser Turnhalle, man denke dabei an würdevoll schreitende und imposant auftretende Kalifen, geschickte Schlangenbeschwörer und Bauchtänzerinnen. Diese Bilder wurden in Musik übersetzt bei dem Stück „Auf einem persischen Markt“ von Albert Ketelbey.

Nicht nur als Armeemarsch II, 248 ist der „Mussinan-Marsch“ von Carl Karl heute noch im Einsatz, sondern auch am Dreikönigskonzert der Musikkapelle Distelhausen.

Polkas und Walzer

Als nächstes ging es böhmisch-mährisch weiter mit der „Schurwald-Polka“ von Josef Jiskra, sowie der „Weinkeller-Polka“ von Stefan Stranger. Noch einmal in die Bergwelt ging es mit dem Walzer „Am Bergsee“ von Karl Safaric.

Nun stand mit „Abba Revival“ ein Medley der erfolgreichen gleichnamigen Band Abba auf dem Programm. Auszüge ihrer Hits wie „Super Trouper“, „Chiquitita“, „I Do, I Do, I Do“ und „Waterloo“ gaben die Musiker dabei gekonnt zum Besten. Aufgrund des andauernden Applauses und der Zugabe-Rufe der begeisterten Zuhörer legte die Kapelle noch die Polka „Wir Musikanten“ und „Hoch Badnerland“ auf, bei dem außer den Musikern auch die Besucher kräftig mitsingen konnten.

In seinem Schlusswort bedankte sich Vorsitzender Tobias Uihlein bei Dirigent Stephan Schmidt und seinen Vorstandskollegen Michael Graf und Bernd Hofmann für die Konzertvorbereitungen.

Ortsvorsteher Lothar Lauer, der auch im Namen von Bürgermeisterin Anette Schmidt sprach, bedankte sich in seinem Grußwort bei der Kapelle für den schönen Musikabend, der traditionell als Auftaktveranstaltung im örtlichen Festreigen gilt und außerdem für das unermüdliche Engagement des Vereins für ein lebendiges Distelhausen. HofmB

