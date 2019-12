Buntes Angebot in schöner Atmosphäre

Tauberbischofsheim.Es weihnachtet sehr. An diesem Freitag eröffnet Bürgermeisterin Anette Schmidt um 17.30 Uhr den Tauberbischofsheimer Weihnachtsmarkt. Kurz zuvor wird sie gemeinsam mit dem Nikolaus mit der Kutsche am Rathaus abgeholt. Ab 19 Uhr findet die Glühweinparty mit „PM 60“ mit stimmungsvollen Musikbeiträgen statt.

Vom 6. bis 8. Dezember sowie von 13. bis 15. Dezember erwartet die Besucher vor dem stimmungsvollen Ensemble des Kurmainzischen Schlosses ein abwechslungsreiches Angebot. In diesem Jahr ist auch die Eisbahn des Wirtschaftsforums pro Tauberbischofsheim (WPT) von 6. bis 15. Dezember wieder auf dem Marktplatz zu finden. Zwischen 13 und 20 Uhr kann man dort täglich seine Bahnen ziehen.

Kunsthandwerker, Händler und Vereine bieten auf dem Schlossplatz Kulinarisches sowie originelle Geschenke an. Dieses Jahr gibt es auch wieder ein Kinderkarussell.

Erstmals bewirtet die Diskothek „Neue Welt ob der Tauber“ hinter dem Türmersturm zwei Hütten und bietet ein „Chill-Out-Zelt“. Für die Party mit DJ Eska am 7. Dezember können über die Social-Media-Seiten der Stadt oder an info@tauberbischofsheim.de Liedwünsche geäußert werden. Zu gewinnen gibt es Tickets für die Eisbahn. An den Freitagen und Samstagen des Weihnachtsmarkts haben auch die Tauberbischofsheimer Einzelhändler für „Geschenkebummler“ länger geöffnet. Auch in diesem Jahr findet wieder eine After-Work-Party statt. Am 19. Dezember kann man mit Kollegen und Freunden bei Livemusik der „Screaming Slugs“ ab 17.30 Uhr den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Der Schlosskeller, das Jägerhäuschen und das Kurmainzische Schloss laden ebenfalls zu einem Besuch ein. Im Museumscafé „Anno dazumal“ servieren die Tauberfränkischen Heimatfreunde Leckereien. Das Landschaftsmuseum hat mit einer Ausstellung historischer Puppen und einem Bastelangebot für Kinder geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt ist freitags von 15 bis 22 Uhr sowie samstags von 13 bis 21 und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

