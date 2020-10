Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt

So viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag wurden im Main-Tauber-Kreis noch nie gemeldet: 50 weitere Fälle wurden am Mittwoch bestätigt. Das Landratsamt reagiert.

Main-Tauber-Kreis. 50 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Corona-Virus innerhalb von 24 Stunden: Eine höhere Fallzahl an einem Tag hat es seit Beginn der Pandemie im Main-Tauber-Kreis nicht gegeben. Der

...