Bummeln mit der Familie

Tauberbischofsheim.Bummeln, Einkaufen und Schlemmen mit der ganzen Familie: Die Einzelhändler haben am Sonntag, 3. November, beim Herbstmarkt in die Kreisstadt wieder geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag locken wieder zahlreiche Schnäppchen in die Geschäfte und an die Marktstände.

Traditionsbewusste Einkäufer werden ab 11 Uhr auf dem Marktplatz fündig. Die Krämer haben ihre Zelte aufgeschlagen und bieten ein bunt gemischtes Sortiment .

Und auch der beliebte Künstler „Stöckle Stupf“ sorgt vor der Liobakirche für gute Laune, am Schloss gibt es wieder eine Hüpfburg.

Von 13 Uhr bis 18 Uhr haben auch die Geschäfte zum entspannten Shoppen in der Innenstadt geöffnet.

Zum 37. Mal findet auch der Skibasar im Matthias-Grünewald-Gymnasium statt, wo günstig Wintersportartikel erworben oder weiterverkauft werden können.

Warenannahme ist von 9 bis 12 Uhr, der Verkauf geht von 14 bis 16 Uhr.

Nachdem der Herbstmarkt auf der Gesamtfläche des Marktplatzes stattfindet, bittet das städtische Ordnungsamt, diesen bis spätestens Sonntag, 3. November, 6 Uhr, freizugeben und dort abgestellt Fahrzeuge zu entfernen. Kostenfreie Parkplätze gibt es auf den Großparkplätzen Wörtplatz, Vitryallee, Pestalozziallee sowie in den beiden innerstädtischen Parkgaragen und in begrenzter Anzahl am Gymnasium.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.10.2019