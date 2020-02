Bürgermeisterin eingekerkert und gegen Rathausschlüssel eingetauscht

Die Krötenfrauen sind in „Bischeme“ an der Macht. Beim Rathaussturm am Donnerstag eroberten sie den Rathausschlüssel. Das Narrenvolk feierte dies ausgelassen auf dem Marktplatz.

Tauberbischofsheim. Land auf, Land ab beginnt am Schmutzigen Donnerstag die heiße Phase der närrischen Zeit. So geschah das auch an diesem Tag in Krötenheim – diesmal mit einem ganz neuen Programm zur Eroberung das Domizil der Bürgermeisterin.

Die städtische Security versuchte Bürgermeisterin Anette Schmidt vor den von Prinzessin Daniela I. angeführten Krötenmädels beim rasanten Ansturm auf das Rathaus zu beschützen. Leider gelang das den wackeren Stadtmitarbeitern nicht, und so wurde Bürgermeisterin Anette Schmidt entführt und auf dem Markplatz „eingekerkert“. Nun fehlte aber der Stadtschlüssel, damit die Kröten an die städtische Schatulle und den Weinkeller kamen.

Prinzessin Daniela I. hatte dafür das richtige „Kröten-Schmiermittel“ und so konnte die Bürgermeisterin schließlich gegen ein krötengrünes Elixier zusammen mit dem Stadtschlüssel ausgetauscht werden. Die Krötenfrauen sind nun an der Macht.

Mit folgenden Worten wandte sich die Prinzessin an das zahlreich erschienene närrische Volk: „Jetzt haben wir das Sagen, wir werden auch keine falschen Versprechungen wagen und laden euch nun alle ein auf dem Markplatz lustig und närrisch zu sein. Am 26. Februar ist eh wieder alles vorbei mit der Narretei: Nach einem dreifachen „Kröten Helau“ hatte die närrische Regentschaft der Bischemer Kröten, die nun bis Aschermittwoch anhält, in Krötenheim begonnen.

Bürgermeisterin Anette Schmidt war dankbar wieder aus dem Käfig entlassen worden zu sein und begrüßte die närrische Zeit mit einem dreifachen „Kröten Helau“. Danach wurde noch kräftig auf dem sehr gut besuchten Marktplatz gefeiert. ubü

