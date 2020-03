Bürger verordnen ihrer Stadt eine Schönheitskur

Tauberbischofsheim.Seit 20 Jahren gibt es in Tauberbischofsheim die „Aktion Picobello“ bei der die Bürger – darunter viele Schüler – die Stadt und ihre Stadtteile vom Unrat des vergangenen Winters befreien. In diesem Jahr haben sich bei der lobenswerten Putzaktion 465 Personen angemeldet – im Vorjahr waren es 388.

Am Samstagmorgen fanden sich wieder zahlreiche freiwillige Helfer am Feuerwehrgerätehaus ein. Christine Müller vom städtischen Ordnungsamt und ihr Mitarbeiterteam teilten die Gruppen in die einzelnen Reinigungsbezirke im Stadtgebiet ein. Zum ehrenamtlichen „Frühjahrsputz“ hatten sich diesmal 465 freiwillige Helfer, darunter 329 Schüler aus den Schulen der Kreisstadt, gemeldet.

Bürgermeisterin Anette Schmidt begrüßte die zahlreichen freiwilligen Helfer zum Tauberbischofsheimer Frühjahrsputz. Sie dankte den städtischen Mitarbeitern und hier vor allem Christine Müller vom Ordnungsamt für die Organisation und Ausführung der Aktion Picobello, die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal stattfand. Sie freute sich ganz besonders, dass sich in diesem Jahr fast 500 freiwillige Helfer gemeldet hatten, um das zu beseitigen, was Leute unachtsam wegwerfen, ohne dabei nachzudenken.

Die städtischen Mitarbeiter vor Ort statteten die Helfer mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken aus. Danach begannen die einzelnen Teams die verschiedenen Zonen im Stadtgebiet vom Müll zu befreien. Säckeweise wurde dieser, darunter auch wieder viele wild entsorgte Gegenstände, von den fleißigen Helfern zusammengelesen. Den hochmotivierten „guten Geistern“ machte die Aktion sichtlich Spaß, und dabei landete das, was Andere achtlos weggeworfen hatten, im Müllsack – dort, wo es eigentlich auch hingehört.

Aktion geht noch weiter

An der Reinigungsaktion beteiligten sich bereits schon am Mittwoch und Freitag Schüler aus dem Schulzentrum am Wört und der Christophorus-Schule. Die Erich-Kästner- Schule in Distelhausen wird am 13. März in Distelhausen an der Säuberungsaktion mitmachen. Ebenfalls mit im Boot werden die Grundschule Impfingen und die Grundschule am Schloss sein. Am Samstagmittag trafen sich alle emsigen Helfer im Stadtgebiet nach getanem Werk zu einer Stärkung in der Sparkasse Tauberfranken.

