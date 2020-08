Brummende und surrende Blutsauger

Insektenstiche kommen vor allem im Sommerhalbjahr häufig vor. Doch weshalb kommt es zur Schwellung und dem Juckreiz und was lässt sich dagegen unternehmen?

Main-Tauber-Kreis. Insektenstiche treten vor allem im Sommerhalbjahr auf. Die Menschen halten sich viel im Freien auf und für die Insekten ist es warm genug, um auszuschwärmen. Doch auch im restlichen Jahr ist man nicht vor ihnen sicher, wenn die Witterung mild genug ist, damit Mücken aus ihren Eiern schlüpfen können. Sie bevorzugen zudem die Dämmerung und die Nacht, wohingegen die meisten anderen Insekten, wie Bienen oder Wespen, vor allem tagsüber aktiv sind. „Dem Gesundheitsamt sind keine Meldungen aus der Bevölkerung zu Insekten-, insbesondere zu Wespenstichen bekannt“, so Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts.

Äußerst lästig

Durch Insektenstiche können Krankheiten übertragen werden. Es gibt beispielsweise in den Tropen Stechmücken, in denen Krankheitserreger von Malaria, Dengue-Fieber oder Gelbfieber überdauern. Das ist in Mitteleuropa nicht der Fall, wodurch Mücken- und Bremsenstiche hier als harmlos, aber wegen des starken Juckreizes als lästig gelten.

Bei Bremsenstichen dauert die Heilung länger, da Bremsen eine größere Schädigung in der Haut hinterlassen. Sie stechen – genauso wie Moskitos, Zecken und Flöhe – um an Blut zu kommen und sich zu vermehren. Bei einem Stich gelangt Speichel des stechenden Tiers in die Haut. Dieser enthält Gerinnungsfaktoren, die das Blutsaugen erleichtern. Zudem kommt es durch die Proteine im Speichel zu einer Abwehrreaktion des Körpers, wodurch dieser Histamin ausschüttet. Durch diesen Botenstoff kommt es zur Schwellung und einem Juckreiz.

Bei Bienen-, Wespen-, und Hornissenstichen treten häufig Schmerzen auf. Sie stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Bei einem Bienenstich verbleibt häufig der Stachel in der Haut. Dieser muss, ohne zerdrückt zu werden, aus der Haut entfernt werden. Wird er zerdrückt, kann das Gift aus der Giftblase am Ende des Stachels in die Wunde gelangen. Um die Schwellung sowie den Juckreiz zu mindern, kann die betroffene Stelle anschließend mit Hitze behandelt werden, beispielsweise mit einem heißen Waschlappen. So können die injizierten Stoffe zerstört werden, um eine größere Schwellung zu vermeiden. Anschließend kann die Einstichstelle gekühlt werden. Bei einem Wespen- oder einem Hornissenstich kann man sich ähnlich verhalten, nur mit dem Unterschied, dass diese ihren Stachel meist nicht in der Haut verlieren, wodurch sie – im Gegensatz zu den Bienen – mehrfach stechen können. Der Stachel einer Hornisse ist größer als der einer Wespe, gefährlicher ist deren Gift jedoch nicht. „Als Hausmittel bewährt bewährt hat sich, eine halbe Zwiebel auf die betroffene Stelle zu legen, dies soll kühlend und entzündungshemmend wirken“, so Moll.

Die Insektenstich-Reaktion lässt sich in drei Stufen gliedern. Bei der ersten handelt es sich um eine lokale Reaktion mit Rötung, Schwellung und Juckreiz. Sie lässt nach einem Tag wieder nach und die betroffene Körperstelle ist nicht größer als zehn Zentimeter. Bei der zweiten Stufe kommt es zu einer großen örtlichen Reaktion, die ein größeres Hautareal betrifft. Hier kann es zudem zu Schwellungen der umliegenden Gelenke, zu Schwindel und zu Übelkeit kommen. Von der dritten Stufe wird bei einer allergischen Reaktion bei Insektengiftallergien gesprochen.

Nach einem Stich ist es besonders wichtig, trotz des Juckreizes, nicht zu kratzen. Durch das Kratzen würde das Immunsystem weiter angeregt werden. Zudem können auf diese Weise Bakterien in die Wunde gelangen. Es gibt Cremes, die den körpereigenen Botenstoff Histamin hemmen, damit das Immunsystem nicht vollständig aktiviert wird. So soll die Schwellung schneller zurückgehen und der Juckreiz abnehmen. Zudem lindern spezielle Stifte und Gele mit Wirkstoffen, wie Tripelennamin oder Dimetinden, den Juckreiz.

Kleiner Hitzeschock

Um der Schwellung und dem Juckreiz entgegen zu wirken, können auch Geräte verwendet werden, die lokal einen kleinen Hitzeschock auslösen. So werden die entsprechenden Enzyme unschädlich gemacht. Hilfreich ist diese Methode allerdings nur direkt nach dem Stich. Es gibt auch pflanzliche Mittel gegen den Juckreiz. Verwendet werden Lavendelöl, dessen Inhaltsstoffe Linalool und Linalylacetat beruhigend, schmerzlindernd und entzündungshemmend wirken. Auch Johanniskrautöl hilft durch den Wirkstoff Hyperforin besonders gegen Entzündungen, die durch aufgekratzte Mückenstiche entstanden sind.

Bei einem normalen Insektenstich wird zur Behandlung kein Arzt benötigt. Ruft die Verletzung allerdings eine allergische Reaktion hervor, sollte ein Notarzt gerufen werden. Die Insektengiftallergie lässt sich durch eine starke Schwellung rund um die Einstichstelle, begleitet von Symptomen wie Atemnot, Schwellungen im Gesicht und am Hals und einer starken allgemeinen Hautrötung, erkennen.

Kommt es zu solch einem Schock – im Extremfall droht ein lebensgefährlicher anaphylaktischer Schock – benötigen die Betroffenen schnellstmöglich Medikamente, wie Antihistaminika, Cortison und eventuell Adrenalin, um die Überreaktion des Immunsystems in den Griff zu bekommen. Neben diesem Extremfall sollte auch bei Insektenstichen im Mund- oder Rachenraum ein Arzt aufgesucht werden. Hier kann durch die Schwellung der Schleimhaut Atemnot verursacht werden. Ein Besuch bei einem Arzt ist zudem unumgänglich, wenn der Stich sich entzündet. Das heißt, er ist besonders gespannt oder angeschwollen, an der Einstichstelle tritt Eiter auf und die Lymphknoten schwellen an.

Um sich vor Insekten zu schützen, sollte man Ruhe bewahren und hektische Bewegungen vermeiden um den Insekten keine Bedrohung zu signalisieren. Zudem helfen Fliegengitter an den Fenstern oder Moskitonetze über dem Bett.

Auch helle Kleidung schützt, da Insekten in der Regel von dunkler Kleidung angezogen werden. Durch Mückenschutzmittel wird der Geruch des Menschen so verändert, dass die Insekten ihn nicht mehr orten und erkennen können. Parfüms oder andere Kosmetika wie Deosprays sind hingegen eine Einladung für Insekten.

Wer sich im Freien vor Insekten schützen will, kann Räucherkegel, stäbchen oder -spiralen verwenden. Diese sind mit insektenabwehrenden Duftstoffen versehen. Auch Hausmittel, wie Anis, Basilikum oder Zitronen, können als Räucherstoffe verwendet werden.

Sprühflasche simuliert Regen

Um Wespen, Bienen und Hornissen fernzuhalten, kann eine Sprühflasche mit Wasser verwendet werden. Nach ein paar Sprühstößen denken diese, es regne und flüchten in ihr Nest. Zudem sollte man sie nicht anpusten, da das ausgestoßene Kohlenstoffdioxid ein Alarmsignal für die Tiere ist, das sie in Angriffsstellung versetzt.

