Brennende Heizdecke gelöscht

Distelhausen.Die Abteilungs-Feuerwehren Tauberbischofsheim und Distelhausen rückten am Dienstag gegen 10 Uhr zu einem Heizdeckenbrand in Distelhausen in der Wolfgangstraße aus. Über den Einsatz informierte Einsatzleiter Michael Noe. Der Anwohner hatte die qualmende Heizdecke bereits aus dem Haus gebracht, ehe sie im Vorhof zu brennen begann.

Die Feuerwehrleute löschten diese. Durch das schnelle Eingreifen bestand keine Gefahr für die Anwohner. Beide Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus Tauberbischofsheim gebracht. ubü

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020