Breite Palette des Chorgesangs präsentiert

Unter dem Motto „Lieder vereinen im Zauber der Musik“ setzte der Singkreis Dittigheim mit seinem traditionellen Liederabend wieder einen Glanzpunkt im kulturellen örtlichen Geschehen.

Dittigheim. Die herbstlich geschmückte Turnhalle in Dittigheim bot dabei den festlichen Rahmen für einen abwechslungsreichen Abend, den die Gastchöre, der Gesangverein Eintracht Wenkheim, der Frauenchor „Vokalis“ aus Höpfingen, „Young Voices“ aus Lauda, der Sängerkranz Oberaltertheim, sowie die beiden Chöre des Singkreises gemeinsam gestalteten.

Die Sängerinnen und Sänger verstanden es gleichermaßen, ihrem begeistert mitgehenden Publikum ein paar unbeschwerte, frohe und unterhaltsame Stunden zu bieten und eine breite Palette des Chorgesangs zu präsentieren. Die unterschiedlichen Beiträge aus den verschiedenen Bereichen der Musik wurden entsprechend mit viel Beifall honoriert.

Im Einklang mit ihrem eingespielten Helferteam verstanden es die beiden Vorsitzenden des Singkreises, Angelika Marziniak und Matthias Wulf für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu sorgen.

Kurzweiliges Programm

Für Chorleiter Claudiu Berberich war dies ein besonderer Abend. Mit den Sängerinnen und Sängern aus Wenkheim und Oberaltertheim sowie den beiden Formationen aus Dittigheim standen vier teilnehmende Gesangsgruppen unter seiner Leitung. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der beiden gastgebenden Chöre, Matthias Wulf, führte Rainer John souverän, kurzweilig und informativ durch das Programm.

Passend zum historischen Datum des Berliner Mauerfalls eröffnete der Singkreis Dittigheim den bunten Melodiereigen mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“, das seit seiner Veröffentlichung in einem Flugblatt um 1780 immer wieder die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit und Unabhängigkeit wach hielt.

Nach dem „Gebet“ aus „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber überraschte der Chor mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists nicht nur gesanglich, sondern auch durch die gekonnte Choreografie, die Kurt Wöppel mit seinem Kaktus auf die Bühne zauberte.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert überbrachte die Grüße und Glückwünsche der Ortsverwaltung Dittigheim. Den guten Besuch wertete er als Zeichen der Verbundenheit und der Anerkennung. Gleichzeitig lobte er den Singkreis für sein großartiges Engagement. Als wichtiger Träger des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens stelle er ein belebendes Element in der Dorfgemeinschaft dar. Sein Wirken habe nachhaltige Spuren hinterlassen. Beide Singkreis Chöre verschönerten nicht nur die kirchlichen, sondern auch die weltlichen Fest- und Feierlichkeiten im Ort. Mit dem Reim von Rolf Weiß: „Zum Singen wird man nicht erkoren, das ist dem Menschen angeboren. Geselligkeit und frohe Stunden sind mit dem Chorgesang verbunden“, wünschte der Ortsvorsteher der Veranstaltung einen guten Verlauf.

Mit kräftigen Stimmen begeisterte anschließend der Gesangverein Eintracht Wenkheim mit dem Lied „Die Nacht“ im Text von Wilhelm Floto, das bereits 1862 veröffentlicht wurde. Die lustige traditionelle Polka „Hans, bleib da“ gefiel ebenso wie „La Cucaracha“, ein mexikanisches Revolutionslied mit spanischem Ursprung.

Sehr ausdrucksstark mit klaren hellen Stimmen brachte der Frauenchor „Vokalis“ aus Höpfingen unter der Leitung von Gerhard Bönig seine Lieder zum Vortrag. In „Frauen sind anders“ ging es dabei zunächst um weibliche Besonderheiten im Wechsel der Geschlechter. Nach „Hefe“ von Thea Eichholz, aus dem Album „Kann denn Bügeln Sünde sein?“ folgten die langsame Ballade „Breaking Up Is Hard To Do“ und „It´s Raining Men“ von „The Weather Girls“ aus dem Jahre 1983.

Nach der Pause bot der Chor „Young Voices“ einen Ausschnitt seines Könnens. Mit dem Song „Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen“ glänzten die Sängerinnen und Sänger ebenso eindrucksvoll wie mit „Junimond“, einem Hit von Rio Reiser. Passend zur Jahreszeit folgte „Autumn Leaves“ im Text von Johnny Mercer und als Zugabe ein buntes Herbst-Medley. Die Leitung des Chores hatte Edith Lang-Kraft.

Der Sängerkranz Oberaltertheim, stand als reiner Männerchor etwas im Kontrast zu den anderen Gesangsgruppen. Mit dem unbekannten Beitrag „Der Wanderer“ wusste er ebenso zu gefallen wie mit „Der Tod von Basel“, einer unglücklichen Liebesgeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Nach dem Lied „Schöne Isabella von Kastilien“, dem zweiten Beitrag des Abends, der von den Comedian Harmonists stammte, kamen auch die Sänger aus Oberaltertheim nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Glanzvoller Schlusspunkt

Einen glanzvollen Schlusspunkt setzte der Singkreischor „Taktvoll“ mit dem bekannten „Halleluja“, einem Song des Kanadiers Leonard Cohen und den bekannten Balladen „Sign of the Times“ von Harry Styles und „Bridge Over Troubled Water“ vom Folk-Pop-Duo Simon& Garfunkel. Als Zugabe begeisterten die Männer des Chores mit einem isländischen Lied, das sie trotz aller „Zungenbrecher“ , welche diese Sprache birgt, überzeugend darbote.

Am Ende würdigten die Vorsitzenden Matthias Wulf und Angelika Marziniak die Arbeit aller, die zum Gelingen dieses tollen Abends beigetragen hatten und überreichten den Vorsitzenden und Chorleitern der Gastchöre kleine Präsente. bf

