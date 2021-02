Brachliegende Fläche wird Betriebsparkplatz

Die Firma Mafi/Trepel baut an der Hochhäuser Straße in Tauberbischofsheim einen Betriebsparkplatz mit 228 Stellplätzen. Der Technische Aussschuss hatte keine Einwände.

Tauberbischofsheim. Das Areal liegt in der Verlängerung des Betriebsparkplatzes der VS. Es ist derzeit als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, liegt aber scheinbar brach. Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung ist nicht erkennbar. Die Maßnahme erfolgt im Vorgriff auf die vorgesehene Teilumnutzung des derzeitigen Mitarbeiterparkplatzes an der Straße „Am Bild“. Dort sollen 50 Pkw-Parkplätze erhalten bleiben, so dass der Firma insgesamt 271 zur Verfügung stehen werden.

Mafi/Trepel will das Areal in einen Betriebsparkplatz für insgesamt 221 Autos umwandeln und auch entsprechend befestigen. Zusätzlich sollen fünf behindertengerechte Stellplätze, zwei Stellplätze mit Ladesäulen für E-Autos sowie Fahrrad- und Motorradstellplätze entstehen. Die Zu- und Abfahrt sollen voneinander getrennt erfolgen. So soll in den Stoßzeiten bei Schichtwechsel eine übersichtliche Verkehrsführung gewährleistet werden.

Damit auch die aus Richtung K 2815 kommenden Nutzer besser und sicherer auf den Parkplatz einfahren können, ist vorgesehen, die derzeitige Sperrfläche auf der Hochhäuser Straße (gestrichelte Fläche) in eine etwa 30 Meter lange Linksabbiegerspur umzugestalten und die Beschilderung anzupassen. Die Planung sieht auch vor, den vorhandenen Baumbestand zu großen Teil zu erhalten und in die Parkflächen zu integrieren. Neue Bäume sollen die Grünflächen ergänzen, um eine bessere Einbindung in die Landschaft zu erreichen. Die Entwässerung erfolgt über zwei Leitungen, die aufgrund ihrer Dimensionierung als Regenrückhalt mit einem Volumen von 60 Kubikmetern fungieren.

„Wir begrüßen natürlich diese Maßnahmen, weil es den Standort der Firma in Tauberbischofsheim stärkt“, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt. „Aus städtebaulicher Sicht bestehen zudem keine Bedenken. Die verkehrlichen Aspekte wurden im Vorfeld mit den maßgeblichen Behörden abgeklärt.

Der Technische Ausschuss vergab in seiner Sitzung am Donnerstag in der Stadthalle den Folgeauftrag für die Planungsleistungen Tragwerksplanung bis LPH6 für die Sanierung des Matthias-Grünewald-Gymnasiums an das Ingenieur-Büro Albus aus Bad Neustadt. Das Gesamthonorar beträgt 32 070 Euro. 28 Prozent davon entfallen auf die bereits erbrachten Leistungen. Die Maßnahme wird über das Schulbauförderprogramm bezuschusst. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2021 eingestellt.

Den Auftrag für die Medientechnik im Neubau der Mensa und des Ganztagesbereichs sowie eine Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrums (Förderschwerpunkt Lernen) erteilte der Technische Ausschuss an die Firma Martin Schürger Theater- und Veranstaltungstechnik aus Karlstadt zum Bruttopreis von 118 927 Euro. Das Angebot liegt leicht über der veranschlagten Summe.

Keinerlei Einwände hatten die Mitglieder des Ausschusses gegen den Bau einer Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten sowie Pkw- und Fahrradstellplätzen in der Brehmbachtalstraße/Bleichstraße sowie der Errichtung von zwei Rundbogenhallen am Klesberg in Dittigheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021