BMW prallte mehrmals in die Schutzplanken

Tauberbischofsheim.Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst nach einem Unfall auf der A 81 am Montagmorgen einen 54-Jährigen in eine Klinik fahren.

Der Mann fuhr mit seinem BMW zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn, als der Pkw kurz nach der Stelle, an der die Autobahn wieder zweispurig wird, ins Schleudern geriet und mehrfach in die Schutzplanken prallte. Am Ende stand der Wagen derart quer zur Fahrbahn, dass er diese komplett blockierte.

Es bildete sich ein Stau von über fünf Kilometer

. Am BMW entstand Totalschaden. Den Sachschaden insgesamt schätzt die Polizei auf fast 40 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019