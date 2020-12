Bisherige Höchstmarke an Neuinfektionen im Kreis

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch 80 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Dies ist die höchste Fallzahl an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert von 50 Neuinfektionen wurde am Mittwoch, 21. Oktober, festgestellt.

Die Betroffenen leben im Gebiet aller Städte und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises mit Ausnahme von Creglingen, Königheim,

...