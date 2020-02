Bildung geht den digitalen Weg mit

Die Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim gibt Vollgas bei der Digitalisierung der dualen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.

Tauberbischofsheim. Die Automobil-Branche ist von jeher eine der innovationsfreudigsten überhaupt: moderne Sicherheitsassistenten, etwa mit Müdigkeitserkennung, Aufmerksamkeitsüberwachung oder der Spurhalteassistent sind Antworten auf den von vielen Autofahrern gefürchteten Sekundenschlaf. Wo immer es künftig möglich sein wird, wird auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Was viele nicht wissen: Diese Technik lässt sich in Teilen auch heute schon für schulische Zwecke nutzen.

Darüber ist man sich an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim mehr als bewusst. Von Anfang an hat sie als technische Schule diesen Auftrag vernommen und mit der Teilnahme am Schulversuch „tabletBSdual“ des Regierungspräsidiums Stuttgart auch angenommen.

Ende vergangenen Jahres wurde bereits die erste „Tablet-Klasse“ verabschiedet, mit der vor gut drei Jahren unter wissenschaftlicher Begleitung der Uni Bamberg der Schulversuch in der Kfz-Abteilung begonnen hatte. Dabei hatte jeder einzelne Schüler über den gesamten Zeitraum seiner Ausbildung einen Tablet-PC als persönlichen Lernbegleiter an seiner Seite.

Zum laufenden Schuljahr wurde der Schulversuch erweitert: Jetzt ist neben allen Ausbildungsjahrgängen der Kfz-Abteilung auch die Klasse der Industriemechaniker mit personalisierten Tablets dabei, wie auch die Schüler der Einjährigen Berufsfachschule für Metalltechnik.

Vorbild für andere

Dass sich die Lernsituation der Kfz-Abteilung in so kurzer Zeit zum Vorbild für viele Schulen in ganz Baden-Württemberg entwickelt hat, ist neben dem unermüdlichen Engagement des Lehrerteams der Kfz-Abteilung auch der Kfz-Innung und der Handwerkskammer zuzuschreiben. Eine weitere bedeutende Rolle spielt die Unterstützung des Landkreises, der als Schulträger Haushaltsmittel für das benötigte Equipment locker gemacht hat. Damit das ganze Spektrum der technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden kann, bedarf es auch der nötigen Infrastruktur: Dokumentenkameras, Activ-Boards, Laptops, 3D-Drucker, ein flächendeckendes Wlan und noch einiges mehr.

Wer allerdings denkt, moderner Unterricht stellt sich automatisch ein, wenn man die Tafel gegen Activ Boards und Bücher gegen Tablets austauscht, irrt. Neue Möglichkeiten, die die digitale Revolution für das Lernen bereithält, erschließen sich erst dann in ihrer vollen Dimension, wenn man von der Buch- und Tafellogik abgerückt wird.

Was damit gemeint ist, wird mit einen Blick in die Kfz-Werkstatträumlichkeiten schnell sichtbar: Berufspraxis ist angesagt. Die Schüler bearbeiten einzeln an ihren Tablets Aufgaben aus dem „Auto-Fachmann“, dem offiziellen Ausbildungsjournal für Kfz-Mechatroniker. Neu ist, dass alle Fragen im Rahmen einer e-learning-Einheit bearbeitet werden und damit jedem Schüler online individuelles Lehrmaterial zur Verfügung gestellt wird.

Fachpraxis-Lehrer Alois Lehr, der mit seinem persönlichen Einsatz maßgeblich die Entwicklung der Kfz-Abteilung vorangetrieben hat und landesweit als Multiplikator für Kollegen tätig ist, kommentiert die Lernszene wie folgt: „Unser ursprünglicher Anspruch war es gar nicht, den Unterricht zu verbessern, sondern die digitalen Medien in das Unterrichtsgeschehen einzubinden, die schon längst zum Alltag unserer Schüler gehören. Wenn sich der Unterricht durch den neuen Zugang zum Lerngegenstand dann auch noch verbessert, haben wir alles richtig gemacht.“

Was den Umgang der Auszubildenden mit digitalen Medien betrifft, weiß Alois Lehr: „Wenn die Schüler an unsere Schule kommen, sind sie im Bedienen neuer Technik wirklich versiert. Wie man allerdings die Medien kompetent zum effektiven Lernen nutzen kann, wissen sie in der Regel nicht. Hier kommen dann wir Lehrer ins Spiel.“

Bei Team-Kollege Willi Danner müssen stellen die Schüler ihre Medienkompetenz unter Beweis. Sie haben gruppenweise verschiedene Aufträge zur Fahrzeugidentifikation und Spezifizierung von Fahrzeugen. Dazu müssen Sie mithilfe der Diagnose-Software ESI-tronic technische Daten eines Kraftfahrzeugs auslesen. Die Ergebnisse sollen auf dem Tablet aufgezeichnet und dann über das damit verbundene Activ Board für alle sichtbar gemacht werden.

Die immer komplexer werdenden Reparaturvorgänge lassen sich inzwischen ohnehin kaum noch in Textform beschreiben und werden daher in der schulischen Ausbildung bereits mithilfe von Videotutorials veranschaulicht. Davon profitieren nicht zuletzt auch Auszubildende mit weniger guten Deutschkenntnissen oder mit Migrationshintergrund.

Dass neben dem Activ Board dann doch noch ein handschriftlich gestaltetes Plakat am Flipchart hängt, erklärt Willi Danner so: „Wir fordern auch weiterhin handschriftliche Arbeiten von unseren Schülern. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens ist die Handschrift eine Kulturtechnik, die auch weiterhin gepflegt werden muss, und zweitens müssen wir auch gewappnet sein, wenn die Technik einmal streikt. In so einem Fall muss der Unterricht ja trotzdem weitergehen.“

Schwachstelle Internet

Genau an dieser Stelle ist an Schulen die „Achillesferse der digitalen Welt“ leider nach wie vor zu finden: Dass man sich auf das Netz nicht immer verlassen kann und das gesamte System deshalb immer noch sehr störanfällig ist, beklagen alle Kollegen der Abteilung. Das muss Alois Lehr in seiner Funktion als Multiplikator selbst bei Fortbildungen in der Landeshauptstadt immer wieder feststellen.

Die Notwendigkeit eines schnellen und vor allem verlässlichen Inter- und Intranets liegt auf der Hand. Bereits seit zehn Jahren wird der theoretische Teil der Gesellenprüfung an der GTB online geschrieben. Damit war die Schule seinerzeit die erste in ganz Süddeutschland. Inzwischen gehen am Prüfungstag rund 2500 Prüflinge zeitgleich an den Start.

Auch wird längst schon der Ausbildungsnachweis, umgangssprachlich auch das Berichtsheft, digital abgewickelt. Der Austausch mit dem dualen Ausbildungspartner, den Betrieben, erfolgt in weiten Teilen ebenfalls über digitale Medien.

Die Skepsis gegenüber den Tablets, die manche Ausbildungsbetriebe anfangs noch hatten, hat sich inzwischen zerstreut, zeigen sich im täglichen Gebrauch schnell ihre überzeugenden Eigenschaften, auch wenn in Zeiten der Digitalisierung Protokollierung, Datenschutz und Urheberrechte zu beachten sind.

Experten rechnen damit, dass sich in einer digital erschlossenen Lernwelt die Verantwortlichkeiten verschieben werden: weg von den Lehrenden hin zu den Lernenden.

„Je eher eine Schule sich dieser Prozesse annimmt, desto besser ist es“, ist sich Alois Lehr ganz sicher. „Ist die Umstellung dann erst einmal vollzogen, finden neue Kollegen die Strukturen vor, die sie für zukunftsfähigen, digitalen Unterricht brauchen.“

