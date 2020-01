Bilder einer Winterlandschaft

Winterbilder sind in der Stern-Apotheke zu sehen. © KVTBB

Tauberbischofsheim.Die erste Ausstellung des neuen Jahres in der Schaufenstergalerie der Sternapotheke nimmt Bezug auf die Jahreszeit. Bilder von schneebedeckten Landschaften entsprechen den Erwartungen, die in den letzten Jahren von der Natur nicht mehr zuverlässig oder nur sehr kurzzeitig erfüllt werden. Absicht der Gemälde ist es aber nicht nur, einem gängigen Klischee zu entsprechen. Es geht vor allem um das Erproben malerischer Feinheiten. Schneelandschaften kleiden sich in helltrübe, oftmals blaustichige Farben. Neblig gefiltertes Sonnenlicht gießt oftmals einen Schimmer Orange in die Szene und sorgt so für zarten Farbkontrast.

Die meisten der ausgestellten Gemälde (Acryl und Öl) entstanden in einem Malkurs des Kunstvereins Tauberbischofsheim unter fachlicher Leitung von Michael Partzsch. Die Beteiligten bezogen sich auf ein und dieselbe Vorlage. Daher die Ähnlichkeit der Bilder bei leicht unterschiedlicher künstlerischer Handschrift. Die Gemälde wurden eingereicht von Herta Beierstettel, Regine Greifenberg, Kerstin Haug-Zademack, Silke König, Anna Kraus und Michéle Schmidt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020