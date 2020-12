Bierflasche auf Gewächshaus geworfen

Tauberbischofsheim.Eine geworfene Bierflasche hat am Wochenende zu Sachschaden an einem Gewächshaus in Tauberbischofsheim geführt. Unbekannte hielten sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, in der Nähe des Gartens an der Laurentiusstraße auf. Dort schleuderten sie die Flasche gegen das aus Plexiglasplatten bestehende Haus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

