Tauberbischofsheim.Karl-Heinz Lieber, Abteilungsleiter Naturschutz im Umweltministerium Baden-Württemberg, wird am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes, Gartenstraße 1, Eingang Frankenpassage, in Tauberbischofsheim einen Vortrag zum Thema „Rettet die Bienen und die Bauern“ halten. Nicht nur der Wald leidet unter dem Klimawandel, auch die Insekten sterben aufgrund menschlicher Einflüsse. Auch das sogenannte Höfesterben bereitet Sorgen. Landwirte fürchten um ihre Existenz. Das Anliegen dieses Vortrags ist also: Bienen und Bauern retten. Zur Veranstaltung ist eine Mund- und Nasenschutzmaske mitzubringen. Gegebenenfalls werden weitere Regeln zu den dann aktuellen Hygienevorschriften vor Ort bekannt geben. Anmeldung per Mail an kreisverband.main-tauber@sdw-bw.de oder unter Telefon 09349/929837 bis spätestens Donnerstag um 14 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.10.2020