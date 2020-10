Bewerbung 2.0 am 17. November

Main-Tauber-Kreis.Jeder kennt sie – die Standardbewerbung in Papierform. Aber so muss sie schon lange nicht mehr aussehen. Es geht auch kreativ, modern und online. Die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Bewerber hat sich mit dem, was heute unter dem Titel „Web 2.0“ zusammengefasst wird, verändert. Personalverantwortliche beziehen immer öfter die Aktivitäten von Bewerber im Netz bei der Entscheidungsfindung über ihre Wunschkandidaten mit ein. Überraschend ist, dass viele Bewerber darauf nicht eingestellt sind und im Web einem professionellen Aushängeschild keineswegs gerecht werden.

In einem Online-Workshop erklärt Personalmanagerin Denise Städele, worauf es bei einer Bewerbung unter Einsatz von Social Media ankommt. Der Workshop findet online am Dienstag, 17. November von 9 bis 11 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bei Hannelore Frank (E-Mail: frauundberuf@heilbronn-franken.com; Telefon 07131/7669866) erforderlich. Für die Teilnahme benötigt man ein internetfähiges Endgerät. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung verschickt.

Gemeinsame Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020