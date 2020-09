Bewährungsstrafe für zwei junge Männer

Mosbach/Tauberbischofsheim.Die Jugendkammer am Landgericht Mosbach verurteilte einen 23-Jährigen wegen sexuellen Übergriffs unter Einbeziehung einer früheren Freiheitsstrafe zu der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der 20-jährige Angeklagte wurde wegen sexuellen Übergriffs zu der Jugendstrafe von acht Monaten zur Bewährung verurteilt.

Den beiden Angeklagten wurde zur Last gelegt, sie hätten im September 2018 (im Alter von 20 beziehungsweise 18 Jahren) zwei damals 14-jährige weibliche Geschädigte in einer Flüchtlingsunterkunft im Bereich von Tauberbischofsheim in je zwei Fällen sexuell genötigt beziehungsweise dies versucht.

Die Angeklagten hätten die beiden Geschädigten in Toilettenkabinen gegen deren geäußerten Willen und teilweise mit Gewalt geküsst und im Intimbereich berührt. Das Geschehen sei durch das Eintreffen herbeigerufener Polizeikräfte beendet worden.

Der Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten unter Einbeziehung der früheren Strafe gefordert sowie eine Jugendstrafe von einem Jahr zur Bewährung.

Die Nebenklage hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten unter Einbeziehung der früheren Strafe beantragtsowie eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zur Bewährung beantragt.

Die Verteidigung hatte für beide Angeklagte Freispruch gefordert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Angeklagte gelten bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

