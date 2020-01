Betrüger treiben ihr Unwesen

Main-Tauber-Kreis.Der Mieterverein Main-Tauber warnt vor der Preisgabe von persönlichen Daten. In mehreren deutschen Städten versuchen derzeit Betrüger, sich als Angestellte eines Mietervereins oder Mieterschutzbundes auszugeben. „Es ist nicht auszuschließen“, so der Vorsitzende des Mietervereins Main-Tauber, Rainer Dreikorn, „dass dies auch in unserer Region Schule macht“.

Die Anrufer geben vor, dass der Angerufene wegen einer fehlerhaften Abrechnung Geld zurückbekomme und fragen persönliche Daten ab. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass solche Anrufe nicht vom jeweiligen Mieterverein ausgehen“, so Dreikorn.

Der Verein informiere seine Mitglieder über Ergebnisse von Beratungsangelegenheiten grundsätzlich schriftlich und erfrage keine persönlichen Daten am Telefon. „Angerufene sollten persönliche Angaben nicht preisgeben und den Mieterverein über Betrugsversuche informieren“, so Dreikorn.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020