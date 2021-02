Odenwald-Tauber.Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim bietet ein neues Beratungsformat an: Die Berufsberatung im Erwerbsleben.

Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, Arbeitsuchende und alle, die beruflich wieder einsteigen möchten. Ziel ist es, eine berufliche Neu- oder Umorientierung zu unterstützen.

Die Arbeitswelt ändert sich gerade in einem rasanten Tempo. Durch die Digitalisierung und die wirtschaftliche Transformation müssen Arbeitnehmer ihre Qualifikation den Erfordernissen des Arbeitsmarktes anpassen.

Hier setzt das neue Angebot der Arbeitsagentur an. Neben der Hilfe bei der Orientierung und Entscheidungsfindung geht es in der Beratung um Weiterbildung, Umschulung oder Karrieremöglichkeiten. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Kenntnisse, Interessen und Fähigkeiten wird in einem individuellen Beratungsprozess eine konkrete Perspektive entwickelt.

Die Berufsberatung ist unter Schwaebisch-Hall.Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 0800 4 5555 00 zu erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021