Beratungsdienste sind weiter erreichbar

Tauberbischofsheim.Viele Sorgen, Nöte oder persönliche Probleme lassen sich nicht einfach bis nach dem Ende der Corona-Krise vertagen. Deshalb sind die Beratungsdienste des Caritasverbands auch aktuell für alle Menschen erreichbar.

Eltern müssen ihren Kindern in Quarantäne-Situationen Hilfestellungen bei den Schulaufgaben oder Freizeitgestaltung geben, Paarkonflikte treten verstärkt auf, Alleinstehenden fehlt der soziale Kontakt und das Gespräch und finanzielle Nöte werden als besonders bedrückend erlebt: In all diesen Situationen bietet der Caritasverband im Tauberkreis durch die Sozial-, Schuldner-, Schwangerschafts-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Kontaktstelle gegen sexuelle Gewalt und die Erziehungs- und Familienberatungsstelle weiterhin die Möglichkeit der Hilfestellung der fachlichen Beratung und des Austauschs.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020