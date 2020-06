Beratungen des Welcome Centers

Tauberbischofsheim.Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises im Juli wieder die Möglichkeit der persönlichen Terminvereinbarung an. Die Sprechzeiten finden nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen statt. Interessenten können bei Elena Wormer, Telefon 07131/7669-861, E-Mail: e.wormer@heilbronn-franken.com, einen Termin vereinbaren. Auch bleiben weiterhin die Möglichkeiten einer Beratung per E-Mail, Telefon oder in Form einer Videokonferenz bestehen. Weitere Informationen zum Welcome Center Heilbronn-Franken gibt es im Internet unter www.welcomecenter-hnf.com. lra

